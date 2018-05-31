家长注意！柴胡注射液将“儿童禁用”-国家药监局要求修订说明书还应增加警示语“不良反应”沪上多家医院均未使用

记者 陈里予

晨报讯 国家药监局近日发布公告，要求柴胡注射液修订说明书在禁忌项下须列出“儿童禁用”，并增加警示语“本品不良反应包括过敏性休克”。昨天，记者从儿科医院、儿童医院等沪上多家医院儿科了解到，目前均未使用柴胡注射液退烧。

柴胡注射液，至今已临床应用70多年。国家药监局在公告中指出，更改说明书的原因在于，根据药品不良反应监测和安全性评价结果，为进一步保障公众用药安全，决定对柴胡注射液说明书增加警示语。除增添儿童禁用的禁忌项外，国家药监局要求柴胡注射液在说明书中增加警示语，增加不良反应和注意事项内容。

按照药监局要求，柴胡注射液新说明书应写明，本品不良反应包括过敏性休克，应在有抢救条件的医疗机构使用，使用者应接受过过敏性休克抢救培训，用药后出现过敏反应或其他严重不良反应须立即停药并及时救治。

昨天，消息一出，不少妈妈们纷纷也议论开了。而在上海的众多医院里，并没有柴胡注射液的踪影。儿科医院透露，从未进过柴胡注射液。儿童医院相关人员表示，柴胡注射液比较容易引起过敏反应，所以一直也都没有使用。

业内人士透露，近年柴胡注射液有不少不良反应报告，包括对神经系统方面的损害，对皮肤系统及其附件的损害等。所以，此次【不良反应】项应增加“过敏反应：皮肤潮红或苍白、皮疹、瘙痒、呼吸困难、心悸、紫绀、血压下降、过敏性休克、过敏样反应等；全身性反应：畏寒、寒战、发热、疼痛、乏力等……”除了儿童以外，老人、孕妇、肝肾功能异常患者等特殊人群和初次使用柴胡注射剂的患者应慎重使用，加强监测。