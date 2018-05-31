上海成人吸烟率下降-吸卷烟者日均吸机制卷烟13.4支“二手烟暴露”好转

晨报记者 陈里予

5月31日是第31个世界无烟日，也是《上海市公共场所控制吸烟条例》修正案正式实施一周年后的首个世界无烟日。今年的主题是“烟草和心脏病”。昨天，在上海市世界无烟日主题宣传活动上，2017年上海市控烟状况及烟草流行监测核心数据出炉。市卫生计生委张梅兴副巡视员表示，综合实施一年多来的实际情况及监测评估有关数据，本市成人吸烟率有所下降，二手烟暴露情况逐步好转。

电子烟使用率为1.3%

《上海市公共场所控制吸烟条例》 修正案自2017年3月1日起正式施行，为监测《条例》修正案的实施效果，上海市卫生计生委委托上海市健康促进中心开展了2017年度上海市成人烟草流行监测调查。本市8个监测区的15岁及以上常住人口进行入户调查。2017年完成有效家庭问卷及个人问卷3312份。

调查结果显示，2017年，上海市15岁及以上成人现在吸烟率为20.2%，较2016年21.0%下降0.8个百分点。男性吸烟率为38.4%，女性吸烟率为0.8%。现在吸卷烟者日平均吸机制卷烟13.4支，较2016年增加0.2支。62.3%的调查对象听说过电子烟，3.0%的调查对象使用过电子烟，电子烟现在的使用率为1.3%。

非吸烟者暴露于二手烟的比例由2016年的58.5%降至2017年的50.6%。与2016年相比，2017年工作场所、公共场所、公共交通工具及家中看到有人吸烟的比例(即二手烟暴露)均有所下降。

吸烟者戒烟意愿提高

调查显示，现在吸烟者考虑在未来12个月内戒烟的比例为17.6%，有3.5%计划在1个月内戒烟。过去12个月看过病的吸烟者中，得到医务人员戒烟建议的比例为45.9%。

与2016年相比，调查对象对吸烟导致疾病的认知均有所提高。2017年，调查对象对于吸烟可导致中风、心脏病、肺癌、阴茎勃起障碍的知晓率分别为60.7%、66.3%、95.4%和37.3%； 知晓吸烟会引起以上4种疾病的比例为32.3%。其中，知晓吸烟导致中风的比例较2016年的57.2%上升3.5个百分点，知晓吸烟导致心脏病的比例较2016年的60.6%上升5.7个百分点。

与2016年相比，公众对二手烟导致疾病的认识有显著提高。二手烟可导致成人心脏疾病、儿童肺部疾病和成人肺癌的知晓率分别为60.7%、86.3%和87.8%。知晓二手烟导致成人心脏病的比例较2016年的51.4%上升9.3个百分点。同时知晓二手烟可以导致以上3种疾病的比例从49.8%上升至58.5%。

相比普通卷烟，对于标明低焦油含量卷烟的危害并不小的知晓率为从2016年的30.4%上升为34.6%，对低焦油卷烟危害的认知误区仍然存在。