浦发银行与上海报业牵手战略合作

记者 李 锐

晨报讯 为贯彻推进上海“四大品牌”建设，进一步推动上海主流媒体创新转型发展，促进新闻媒体与金融行业的合作共赢，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）与上海报业集团（以下简称“上海报业”）于5月30日举行全面合作双签活动，总对总共同促进党建共建，深化战略合作关系。上海报业集团领导与浦发银行领导共同见证签约，签订《党建共建协议》、《战略合作协议》。

根据协议，在党建共建上，双方将充分发挥资源优势，加强联动交流，坚持“围绕发展抓党建、抓好党建促发展”的思路，相互借鉴工作经验和党建措施，共同提高党建工作水平，促进双方共赢发展。

在战略合作上，双方就未来公司及下属子公司一揽子金融服务对接和多种形式的合作渠道对接，上海报业集团将从合作中汲取更为先进多样的资金管理、银财合作和产业投资，浦发银行将从合作中吸收更为丰富多元的媒体经验。文化产业基金方面，双方将持续关注直投的新媒体企业，着力布局新媒体行业的独角兽企业和成长性品牌，浦发银行将发挥自身金融支撑服务功能，提供资金管理和投融资服务。

双方领导均表示，期待通过优势互补、实现合作共赢，逐步建立“上海报业集团——浦发银行”战略联盟，共同为响应上海打响“四大品牌”做出积极贡献。