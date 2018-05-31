奇了！特朗普这次失信，权威美媒观点竟与中国几乎一致！

昨天深夜，美国白宫突然打破之前与中国达成的贸易战“停战协议”，宣布将继续对从中国进口的价值500亿美元的“重大工业技术产品”征收25%的制裁性关税。

目前，我国外交部发言人华春莹已经对此回应说“在国际关系中，每一次变脸和出尔反尔都是对自己国家信誉的又一次损耗和挥霍。”

但值得注意的，就在咱们中方回应的同时，美国的主流媒体也对特朗普的“出尔反尔”给出了一轮表态。而且令人吃惊的是：他们的观点竟与我国官方的表态极为相似！