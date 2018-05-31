奇了！特朗普这次失信，权威美媒观点竟与中国几乎一致！

昨天深夜，美国白宫突然打破之前与中国达成的贸易战“停战协议”，宣布将继续对从中国进口的价值500亿美元的“重大工业技术产品”征收25%的制裁性关税。
目前，我国外交部发言人华春莹已经对此回应说“在国际关系中，每一次变脸和出尔反尔都是对自己国家信誉的又一次损耗和挥霍。”
但值得注意的，就在咱们中方回应的同时，美国的主流媒体也对特朗普的“出尔反尔”给出了一轮表态。而且令人吃惊的是：他们的观点竟与我国官方的表态极为相似！
这不，美国最主流的电视新闻网CNN就在特朗普对中国“出尔反尔”后很快刊登了一篇专业的分析文章，并且在文章的标题中就明确地写到：“特朗普对中国变来变去的策略，很可能会反伤美国自己”。（见下图）
而在这篇文章中，CNN采访的多家美国智库和经贸专家——其中还包括前总统奥巴马和小布什政府时代的贸易代表——都一致认为特朗普在对华贸易上“反复无常”的做法会损害美国与中国的贸易谈判，令美国难以从中国那里获得想要的结果。
一位奥巴马时代的前贸易谈判代表更直指特朗普的“变脸”与其团队内部的谈判领导权不断在温和派和鹰派势力间摇摆有关，而这种摇摆“尤其会令打击中国的谈判乃至让步的积极性”。
美国《华尔街日报》的担忧则更加直接：特朗普对中国这么一闹，美国商务部长罗斯还怎么去中国进行下一轮谈判啊？
《华尔街日报》还表示他们的担忧并非“空穴来风”。一名美国白宫内部人士就告诉该报说，特朗普的突然变卦确实陡然增加了谈判突发“变故”甚至被直接取消的风险。
▲截图为《华尔街日报》的原文
另外，美国的《财富》杂志网站也表达了类似于CNN的观点，称特朗普的变卦令其团队中原本还能与中方“做工作”的几个人都陷入了中方的信任危机，比如财政部长姆努钦和商务部长罗斯，因为这俩人与中方此前达成的协议目前看来都已经被特朗普给毁得差不多了……
该网站的专家评论员还表示，即便特朗普总统自己接下来又想和中方谈判，中国人还能信任这个一会说“中国在杀死美国”，一会儿又说“我们与中国的关系很好”的家伙呢？
“如果我们美国想向中国传达我们的诉求，我们至少发出的声音得前后一致和统一啊，而不是反而让中国感到极度困惑的啊”，这位美国专家表示。
最后，包括美国彭博社以及美国知名网络时政杂志“POLITICO”则在努力给特朗普的变卦“降调”，称他并不是又和中国“翻脸”了，只是在谈判前想“做做样子”，好显得自己在谈判中很“强硬”，而不是已经“软”下去了。其中“POLITICO”杂志还表示这一说法也是来自美国白宫一名“内部人士”。
不过，该网络杂志还在其报道中采访了一位来自美国知名智库卡托研究所的专家，请他谈论了谈对特朗普突然又要拿关税搞中国的看法。而这位已经明显被特朗普在一系列国际问题上屡屡毁约的做法惹怒的美国专家则回应说：
“特朗普对华贸易政策上展现出的这种【精神分裂症式】的态度，是对全球经济的祸害。”
▲图为“POLITICO”杂志报道截图