应对中美经贸摩擦，中国应坚持改革开放的基本逻辑

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面对特朗普政府在中美贸易问题上的快速变脸，中国政府将会继续保持政策定力，坚持改革开放的基本逻辑，一方面加快推进国内结构性改革，另一方面推动国内市场的进一步有序开放，在实现自身崛起的同时促进全球经济的复苏与繁荣。

美国白宫在5月29日发表声明，宣布美方将在6月15日之前公布总额约为500亿美元的中国输美重大工业技术产品清单，并将对其征收25%的关税。由于这一声明严重违背了不久之前中美双方谈判代表在华盛顿达成的共识，美国政府此举引发了全球范围内的广泛关注。很难相信，作为全球头号大国，美国政府居然在如此短暂的时间内出尔反尔。特朗普政府的这次变脸再次反映了特朗普式自以为精明的商人思维，在谈判过程中不断重新要价，但却是以透支美国政府的国际声誉为代价的。试想，如果美国政府一再在谈判过程中降低自己的底线，它如何能够取信于全球其他国家与国际组织，甚至包括自己的盟友？

事实上，中美贸易摩擦加剧是在中国经济崛起过程中必然会经历的考验，两个大国之间的博弈将是长期的、复杂的，中国政府应做好打持久战的准备。二战之后，作为全球最大的经济体，美国先后与崛起的欧盟、日本打过旷日持久的贸易战。换言之，作为守成大国，美国必然会对新崛起且可能挑战自己主导权的国家心存警惕，并且会竭尽全力进行遏制。回顾历史，日本在1980年代末1990年代初的泡沫经济及其之后的长期经济停滞，其实就与1980年代中期的日美贸易战高度相关。日本经济由盛转衰，在一定程度上就是因为在1980年代中期的日美贸易战之后，采取了不恰当的应对策略，包括日元兑美元大幅升值以及长期宽松的货币信贷政策。

从当前中美贸易战的焦点来看，美国的矛头所向并非当前中国对美国出口额最大的一些行业，而是中国正处于快速发展过程中的高新技术行业。这就充分说明了，美国挑起贸易战的本意是醉翁之意不在酒，摩擦不会仅仅局限于贸易领域，而是要借此来遏制中国的全面崛起。在这一背景下，中美贸易战必然是打打停停、波折曲生，我们对此应该有清醒的认识与充分的准备。

今年恰逢中国改革开放四十周年。在过去四十年里，中国经济在增长与发展方面均取得了举世瞩目的成就，但当前也积累了一些问题，例如全要素生产率增速下降、金融系统性风险上升、金融机构国际竞争力不强、居民针对优质商品与服务品的需求尚未得到充分满足等。这些问题，必须通过新一轮的国内改革与对外开放来加以解决。例如，在国内改革方面，要重新提振全要素生产率增速，一方面需要通过加强知识产权保护来激励创新，另一方面需要加快国有企业混改、土地流转改革、服务业开放等结构性改革。又如，在对外开放方面，要提高金融机构国际竞争力与服务水平，就需要有序地加快国内金融市场开放、引入全球机构投资者的竞争。再如，要满足人民群众对美好生活的向往，就应该一方面加快服务业对民间资本的开放，另一方面加大优质商品与服务品的进口力度。

事实上，习近平主席在今年博鳌论坛上提出的加强知识产权保护、加快国内金融服务业开放、主动增加进口、对外商投资企业使用负面清单管理等新一轮国内改革与对外开放举措，均是中国经济发展与改革开放进程的内在需求与必然选择，而非中美贸易摩擦加剧之后中方作出让步的权宜之计。上述国内改革与对外开放举措，既符合中国长期以来改革开放的内在逻辑，也是中国政府在十八届三中全会决议以及十九大报告中多次指出的。正是因为新一轮改革开放是中国政府的主动选择，其进程也自然会由中国政府自主掌控，而不会听任于外部压力的摆布。

例如，中国政府的确提出了要在未来加快国内金融市场开放，尤其是逐渐放开各类金融机构控股权的政策。然而，考虑到目前中国金融系统性风险正处于上升与显性化的过程中，且中国政府也将防范系统性风险爆发作为未来三年的三大任务之一，这就意味着，中国金融市场的开放必然是渐进、可控且有序的，中国政府必然会维持好防范系统性风险与金融市场开放之间的平衡。在未来相当长时间内，中国政府也将继续维持对资本账户的恰当管理，以避免外部不利冲击的爆发影响到国内的宏观金融稳定。

对于中美这两个全球体量最大的经济体而言，持续的、全面的贸易摩擦必然造成两败俱伤的格局，而且会对当前的全球经济复苏造成显著负面冲击。这也是为何迄今为止，中国政府始终保持克制，并主动努力寻求达成双方和解的原因。不过，如果特朗普政府一意孤行要开展贸易战的话，中国政府也决不会拿自己的核心利益来与美国政府做交换。

迄今为止，针对特朗普政府反复无常的政策表态，中国政府及其谈判团队始终保持了足够的政策定力。这恰好说明了中国政府是在按照自己的时间表与内在逻辑来推进国内改革与对外开放，而没有被外部噪音与压力所左右。这一点无疑是值得高度赞赏的。

总之，中美贸易摩擦是中国崛起过程中必然会面临的挑战，也必然是长期的、复杂的过程。然而，特朗普政府本次出尔反尔再次损害了美国政府的全球声誉，也损害了中美之间的信任。中国政府当前提出的进一步促进国内改革与对外开放的政策主张，是中国经济增长与改革开放的内在需求与必然选择，符合一以贯之的内在逻辑，而不是向特朗普政府让步的权益之计。中国政府下一步改革开放的进程是由自己掌控的，而不会听任外部压力的摆布。考虑到中美贸易战对双方以及全球经济的不利影响，迄今为止中国政府采取了克制与主动的态度，但中国政府会坚决捍卫自己的核心利益。在外部摩擦加剧与不确定性上升的背景下，中国政府也将继续保持政策定力，按照既定节奏来推进下一步的改革开放，在实现自身崛起的同时，也为全球经济的复苏与繁荣做出贡献。

（作者：张明，中国社科院世界经济与政治研究所国际投资研究室主任、研究员）