国际锐评：中国7月1日下调日用品进口关税！谁笑了？谁急了？

来源：中央广电总台国际在线

据官方消息透露，此次降低关税的进口日用品，既有服装鞋帽、厨房和体育健身用品，也有洗衣机、冰箱等家用电器；既有养殖类、捕捞类水产品和矿泉水等加工食品，还有洗涤用品和护肤、美发等化妆品及部分医药健康类产品，下调关税幅度基本在50%以上。可见，这些日用品种类主要集中在中国人需求比较集中的特色优势进口消费品领域，这无疑会给民众带来很大的实惠。

最近这几年，韩国化妆品、日本电饭锅、德国炊具等日用品越来越受到中国人的青眜。过去，由于关税高，大批中国人要买品质好的洋货，要不靠出国旅游狂买“扫货”、要不靠“海淘代购”，费时费力。如今，这些进口日用品进口关税降低，普通中国人在国内就可以比较合理的价格买到了，出国“减负”了，无疑会拉动国内消费升级和增长。同时，这也会倒逼中国同样产品的厂家加快供给侧改革，提升产品品质，从而推动产业升级。

从下调进口汽车关税，到降低日用消费品关税，中国政府正加快落实中共十九大报告和习近平主席在博鳌亚洲论坛提出的扩大开放、增加进口的重要举措，目的就是要满足老百姓对美好生活的向往，推动经济高质量发展。可以预期，外国企业将从中获得更大的市场与金矿，这无疑是一个双赢结果。

从中国自主开放40年进程来看，降低关税、扩大进口是中国既定的节奏，也是中国经济发展与对外开放的内在需求。不过，事情往往就是那么凑巧，就在中国国务院决定较大范围下调日用消费品进口关税前后脚，发生了两件事：

一是美国白宫29日发表声明，将在6月15日之前公布总额约为500亿的中国输美重大工业技术产品清单，并将对其征收25%的关税。二是美方经贸磋商工作团队30日下午抵达北京，将与中方团队就具体落实中美双方华盛顿磋商联合声明共识，展开磋商。

一边是翻脸比翻书还快的弃约，一边却派人来谈如何落实共识。美方的举动看似矛盾，实则精心谋划，目的就是给中方制造心理压力，提高谈判的价码。对这种津津乐道的所谓“交易的艺术”，中方看得通透，看得明白，商务部官员“有信心、有能力、有经验”的回应，透露出中方的战略定力很坚定、捍卫国民利益和国家核心利益的决心很坚定。

在中国传统文化里，有一个词叫“一诺千金”。今天，不仅中国百姓、外界都看到，中国扩大开放的举措是一个接一个落地，而且“宜早不宜迟，宜快不宜慢”。同时，中国人还信奉一句话，叫“来而不往非礼也”。开放哪些领域、向谁敞开大门，出发点就是为了满足中国人高质量的生活需求，自然也由中国消费者说了算。所以，谁惹中国消费者不高兴了，谁就可能无法享到中国开放的好处和进口的机遇。这其中的份量，值得掂量掂量。

（作者：盛玉红，国际锐评评论员，网站首页图：晨报资料图片）