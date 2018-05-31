“大朋友”习近平这样寄语少年儿童

来源：央视网

央视网消息：少年强则中国强。

一直以来，“大朋友”习近平牵挂着少年儿童的成长，关注儿童的教育问题，在多个场合表达对少年儿童的关怀和期望。

在“六一”国际儿童节即将来临之际，央视网梳理了习近平对少年儿童的殷切希望，以飨读者。

学习做人

把社会主义核心价值观牢记在心

由于大家还在学习阶段，社会阅历不多，对社会主义核心价值观的涵义不一定能理解得很深，但只要牢记在心，随着自己年龄、知识、阅历不断增长，会明白得更多、更深、更透。

——2014年5月30日，习近平在北京市海淀区民族小学主持召开座谈会时的讲话

学习英雄榜样

心有榜样，就是要学习英雄人物、先进人物、美好事物，在学习中养成好的思想品德追求。

——2014年5月30日，习近平在北京市海淀区民族小学主持召开座谈会时的讲话

严格要求自己、虚心接受批评

不要嫌父母说得多，不要嫌老师管得严，不要嫌同学们管得宽，首先要想想说得管得对不对、是不是为自己好，对了就要听。有些事没有做好，这不要紧，只要自己意识到、愿意改就是进步。自己没有意识到，父母、老师、同学指出来了，使自己意识到、愿意改也是进步。良药苦口利于病，忠言逆耳利于行。我们要养成严格要求自己、虚心接受批评帮助的习惯。

——2014年5月30日，习近平在北京市海淀区民族小学主持召开座谈会时的讲话

坚持品德为先

世界上最难的事情，就是怎样做人、怎样做一个好人。要做一个好人，就要有品德、有知识、有责任，要坚持品德为先。

——2015年6月1日，习近平会见中国少年先锋队第七次全国代表大会代表

学习立志

要敢于有梦

青少年要敢于有梦。从西游记到凡尔纳科幻小说，飞船、潜艇今天不都有了吗？有梦想，还要脚踏实地，好好读书，才能梦想成真。

——2013年5月21日，习近平在四川芦山地震灾区看望慰问受灾群众期间，在龙门乡兴隆中心校参加五（2）班主题班会

从小就要立志向

实现我们的梦想，靠我们这一代，更靠下一代。少年儿童从小就要立志向、有梦想，爱学习、爱劳动、爱祖国，德智体美全面发展，长大后做对祖国建设有用的人才。

——2013年5月29日，习近平在北京市少年宫参加“快乐童年 放飞希望”主题队日活动

培养追求真理、报效祖国的志向

你们要注意培养追求真理、报效祖国的志向，爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义，时刻把祖国和人民放在心中，从小听党的话、跟着党走，努力做祖国和人民需要的好孩子，做祖国和人民事业发展的接班人。

——2015年6月1日，习近平会见中国少年先锋队第七次全国代表大会代表

学习创造

像海绵吸水一样学习知识

想象力、创造力从哪里来？要从刻苦的学习中来。知识越学越多，知识越多越好，你们要像海绵吸水一样学习知识。既勤学书本知识，又多学课外知识，还要勤于思考，多想想，多问问，这样就能培养自己的创造精神。

——2013年5月29日，习近平在北京市少年宫参加“快乐童年 放飞希望”主题队日活动

当勇于创造的小标兵

人世间的一切成就、一切幸福都源于劳动和创造。时代总是不断发展的，等你们长大了，生活将发生巨大变化，科技也会取得巨大进步，需要你们用新理念、新知识、新本领去适应和创造新生活，这样一个民族、人类进步才能生生不息。从现在起，你们就要争当勤奋学习、自觉劳动、勇于创造的小标兵。

——2015年6月1日，习近平会见中国少年先锋队第七次全国代表大会代表

刻苦学习，努力实践

希望你们保持对知识的渴望，保持对探索的兴趣，培育科学精神，刻苦学习，努力实践，带动更多青少年讲科学、爱科学、学科学、用科学，努力成长为祖国的栋梁之材，将来更好为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

——2016年12月24日，习近平给北京市八一学校科普小卫星研制团队学生的回信

成为新一代建设者

希望你们向爷爷奶奶学习，热爱党、热爱祖国、热爱人民，努力成长为有知识、有品德、有作为的新一代建设者，准备着为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

——2016年5月31日，习近平给大陈岛老垦荒队员的后代、浙江省台州市椒江区12名小学生回信（整理／余晓玲，网站首页图：新华网图片）