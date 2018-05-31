解锁魔都中高端人才职场现状：超四成上海中高端人才年薪在10-20万

日前，国内知名精英职业发展平台猎聘举办了“猎聘简历顾问产品暨上海人才大数据分享会”。猎聘业务副总裁李晓峰就《上海中高端人才及沪漂大数据》报告的内容，从上海中高端人才画像、人才流动情况、薪资变化、中高端人才日常及上海人才新政等多维度对上海人才形态及人才流动情况做了详细解读。

报告显示，上海中高端人才以80、90后居多，占比高达68.99%，且上海中高端人才的主力军为本科毕业生，占比为59.17%；在上海中高端人才中，经济相关专业的人才最多，其中工商管理专业占比居首；而在整个上海中高端人才的行业分布中，互联网行业最受中高端人才追捧。薪资方面，超四成上海中高端人才年薪在10-20万之间，平均年薪位列全国亚军，仅次于北京。从人才流动的角度来看，从北京、苏州、杭州、南京流入上海的中高端人才占比相对较高，相对应的，从上海流出至北京、杭州、苏州的中高端人才占比也相对较高。

此外，报告还研究了薪资涨幅最高的沪漂来源TOP10城市。在流入上海的中高端人才中，薪资涨幅排名前四的中高端人才分别来自西安、重庆、武汉、成都，其薪资涨幅分别为64.96%、58.93%、57.32%、52.28%，而从北京流动到上海的中高端人才薪资涨幅最低，仅为32.92%。与之相反，上海中高端人才流向其他城市的薪资涨幅排名第一的是北京，为31.21%。

李晓峰表示，在很多求职者眼中，这个有着“魔都”之称的城市，是一个多元化、现代化、国际化的金融中心，有大把的工作机会和优越的薪资待遇，而事实上上海作为一线城市，在具备这些光鲜亮丽的标签的同时，身处上海的求职者也同样面临着工作生活压力大、房价高等难题，但相对公平的职场环境，也意味着只要足够努力，必然会得到相应的回报。

与此同时，猎聘品牌营销中心总经理把冉在分享会上还就猎聘针对C端用户研发的简历顾问产品进行了详细的分享，其从职场人在求职方面的痛点、简历对个人求职的重要性以及简历顾问产品能为求职者带来什么帮助等方面做了说明。

把冉表示，在整个人才市场中有求职需求的人才数量非常庞大，一个大企业每年都会接收到数以千计的求职简历，越是好的职位求职的人数越多。在这种情况下，求职者能否顺利求职成功，首先要看的就是简历，这是企业了解求职者的第一道关口。要想在众多实力相当的竞争对手中脱颖而出，就必须让HR在个人简历上看到你与众不同的闪光之处。一份高质量的简历，对于求职者的职场进阶会起到至关重要的作用。据介绍，简历顾问是猎聘上线的一项基于简历修改的付费服务，可以帮助求职者通过猎聘平台上的资深人力总监或资深猎头，为求职者提供一对一的简历优化服务，从企业HR的视角为求职者定制“投其所好”的个人简历。

值得一提的是，猎聘简历顾问产品还会基于猎聘平台大数据，根据求职者所在地区、从事行业、工作年限及期望职位等信息来精准匹配合适的简历顾问。简历顾问会对求职者进行多维度的了解，在为求职者修改简历的同时，从专业的角度给求职者职业发展规划建议，为求职者未来发展指明方向，获得更好的职场机会

事实上，猎聘一直以来都强调“帮助C端个人的成长”。在产品设计上，猎聘也一直坚守“以人为先”的原则，一方面依靠大数据和人工智能技术对目标用户需求进行精准分析，帮助求职者更快找到与之匹配程度更高的工作；另一方面，不断研发新产品，致力于为求职者带来突破求职难题、伴随求职者职业生涯全周期的“职业伴侣”类产品。把冉表示，2018年猎聘会重点把C端服务做深做透，未来会有更多围绕求职者职业发展的新产品问世，让我们拭目以待。