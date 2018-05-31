习近平“典”燃科技强国引擎

2018年5月28日，中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会在北京人民大会堂隆重开幕。习近平出席会议并发表重要讲话。来源：新华社
央视网消息：5月28日上午，中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会在人民大会堂开幕，习近平出席会议并发表重要讲话。“亦余心之所善兮，虽九死其犹未悔”“穷则变，变则通，通则久”“功以才成，业由才广”……讲话中，习近平引经据典谈人才、聊创新、讲信念、话改革，用一句句精辟的论述，点燃科技强国的动力引擎。
谈创新 强调“虽九死其犹未悔”的豪情
2017年7月9日，兰州铁路局开行的首趟宝兰高铁G2028次动车组(左)在兰州西站等待发车。来源：新华社
创新是党的重要发展理念，位于“五大发展理念”之首，也是习近平在科技领域讲话中谈及最多的话题之一。关于科技创新，习近平在这次会议上用三个典故激励广大科技工作者勇于创新。
“力，形之所以奋也。”
春秋战国时期墨家的代表人物墨子在《墨经》中曾写道：“力，形之所以奋也。”意思是说，动力是使物体运动的原因。“力”是指“动力”，“奋”指的是事物的运动和发展，短短七字饱含哲学思想。
习近平用墨子的经典论述，把“创新”比作我国现代化经济体系建设的“第一动力”。在科技领域，习近平指出要提供高质量科技供给，着力支撑现代化经济体系建设。以提高发展质量和效益为中心，以支撑供给侧结构性改革为主线，把提高供给体系质量作为主攻方向，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，显著增强我国经济质量优势。
“吾心信其可行，则移山填海之难，终有成功之日；吾心信其不可行，则反掌折枝之易，亦无收效之期也。”
此句出自孙中山的《建国方略·孙文学说》。2016年11月11日，纪念孙中山先生诞辰150周年大会在北京人民大会堂举行，习近平在大会上发表重要讲话。在讲话中他曾用这段话讲述孙中山从不因失败而灰心，也从不因困难而退缩，并鼓励广大干部群众学习孙中山先生坚韧不拔、百折不挠的奋斗精神。
此次两院院士大会，习近平再次引用这个典故，号召广大科技工作者要矢志不移自主创新，坚定创新信心，着力增强自主创新能力。
“亦余心之所善兮，虽九死其犹未悔。”
这是屈原《离骚》中的经典名句，意思是“这是我心中所追求的东西，至死不悔。”
创新从来都是九死一生，习近平用屈原这句豪情万丈的自我表白激励广大科技工作者，要有强烈的创新信心和决心，既不妄自菲薄，也不妄自尊大，勇于攻坚克难、追求卓越、赢得胜利，积极抢占科技竞争和未来发展制高点。
讲信念 推崇爱国主义情怀
“繁霜尽是心头血，洒向千峰秋叶丹。”
明代著名抗倭英雄戚继光在艰苦卓绝的战斗生活中，曾用一篇《望阙台》表达自己满腔热血、矢志报国的赤城之心：我的心血如同洒在千山万岭上的浓霜，把满山的秋叶都染红了。崇高的思想境界、高尚的爱国情怀让这首诗充满了感人至深的魅力。
科技创新大潮澎湃，千帆竞发勇进者胜。习近平将两院院士比作国家的财富、人民的骄傲、民族的光荣。荣誉意味着责任和担当，习近平对广大院士也寄予了殷切期望：希望广大院士弘扬科学报国的光荣传统，追求真理、勇攀高峰的科学精神，勇于创新、严谨求实的学术风气，把个人理想自觉融入国家发展伟业，在科学前沿孜孜求索，在重大科技领域不断取得突破。
“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。”
语出范仲淹《岳阳楼记》。这段耳熟能详的典故背后，蕴含的是作者为国分忧、为民谋福的远大政治抱负。
习近平指出，长期以来，一代又一代科学家怀着深厚的爱国主义情怀，凭借深厚的学术造诣、宽广的科学视角，为祖国和人民作出了彪炳史册的重大贡献。祖国大地上一座座科技创新的丰碑，凝结着广大院士的心血和汗水。
“干惊天动地事，做隐姓埋名人。”
临终前，林俊德院士仍在工作。(资料图)
在科技领域，“干惊天动地事，做隐姓埋名人”的民族英雄比比皆是。2012年10月20日，《人民日报》和《光明日报》同日刊发了一篇题为《干惊天动地事 做隐姓埋名人》的报道，报道中的主人公是“两弹一星”伟业的重要开拓者林俊德。
他是一位将军也是一位院士，一辈子隐姓埋名52年坚守在罗布泊，参与了我国全部的45次核试验任务。在生命最后时刻，他“宁可透支生命，绝不拖欠使命”的精神感动和激励了无数人。
习近平将这种人看做民族英雄，他们为实现建成社会主义现代化强国的伟大目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦，提供了强劲的科技动力。
从戚继光的《望阙台》到范仲淹的《岳阳楼记》，再到生命最后时分仍在工作的林俊德，三个典故连起来看就像人生的三重境界：
戚继光独上高楼望尽天涯路，他看见了严峻的战争形势，但仍然不改报国初心；
范仲淹曾推“庆历新政”力革内忧外患，虽失败被贬，但忧国忧民的政治抱负始终不悔；
林俊德的生命多数时光都隐姓埋名，即使功成名就，依然坚守在工作岗位不肯离去。
三个典故的主人公的共同特点，就是对国家、对事业有着矢志不渝的信念和追求。而这，也正是习近平对广大科技工作者最殷切的嘱托和期望。
谈人才 号召“聚天下英才而用之”
2017年11月17日，全国精神文明建设表彰大会在北京人民大会堂举行。这是习近平邀请黄旭华、黄大发代表坐在自己身边合影。来源：新华社
“功以才成，业由才广。”
“功以才成，业由才广”出自《三国志》，习近平曾多次引用这个典故。从他“为科研人员让座”“弯腰为科学家颁奖”等诸多细节可以看出习近平十分重视和关爱人才。
习近平引用《三国志》中“功以才成，业由才广”的话，旨在告诫我们，功绩是凭借才能而成就的，事业是由于才能而开拓的。只有“择天下英才而用之”，才能不断开拓各项事业的新局面。
“人材者，求之则愈出，置之则愈匮。”
此句出自清代魏源《默觚下·治篇九》，意指重视人才、求贤若渴，人才就会大量涌现；轻视人才、浪费人才，人才就会越来越匮乏。
青年是祖国的前途、民族的希望、创新的未来。习近平指出，希望广大院士关心和爱护青年人才，把发现、培养青年人才作为一项重要责任，为青年人才施展才干提供更多机会和更大舞台。各级党委和政府要以识才的慧眼、爱才的诚意、用才的胆识、容才的雅量、聚才的良方，放手使用优秀青年人才，为青年人才成才铺路搭桥，让他们成为有思想、有情怀、有责任、有担当的社会主义建设者和接班人。
话改革 坚持科技创新和制度创新“双轮驱动”
2018年4月13日，习近平在位于海口市的海南省博物馆参观海南建省办经济特区30周年成就展。来源：新华社
“穷则变，变则通，通则久”
出自《周易·系辞下》，意思是事物发展到了极点，就要发生变化。发生变化，才会使事物的发展不受阻塞，事物才能不断发展。
今年是我国改革开放40周年，40年来在改革开放的道路上，中国取得了世人瞩目的发展成就。走进新时代，全面深化改革的决心不能动摇、勇气不能减弱。在科技领域，科技体制改革要敢于啃硬骨头，敢于涉险滩、闯难关，破除一切制约科技创新的思想障碍和制度藩篱。
习近平指出，要坚持科技创新和制度创新“双轮驱动”，以问题为导向，以需求为牵引，在实践载体、制度安排、政策保障、环境营造上下功夫，在创新主体、创新基础、创新资源、创新环境等方面持续用力，强化国家战略科技力量，提升国家创新体系整体效能。(文/程祥)