习近平“典”燃科技强国引擎

谈创新 强调“虽九死其犹未悔”的豪情

2017年7月9日，兰州铁路局开行的首趟宝兰高铁G2028次动车组(左)在兰州西站等待发车。来源：新华社

创新是党的重要发展理念，位于“五大发展理念”之首，也是习近平在科技领域讲话中谈及最多的话题之一。关于科技创新，习近平在这次会议上用三个典故激励广大科技工作者勇于创新。

“力，形之所以奋也。”

春秋战国时期墨家的代表人物墨子在《墨经》中曾写道：“力，形之所以奋也。”意思是说，动力是使物体运动的原因。“力”是指“动力”，“奋”指的是事物的运动和发展，短短七字饱含哲学思想。

习近平用墨子的经典论述，把“创新”比作我国现代化经济体系建设的“第一动力”。在科技领域，习近平指出要提供高质量科技供给，着力支撑现代化经济体系建设。以提高发展质量和效益为中心，以支撑供给侧结构性改革为主线，把提高供给体系质量作为主攻方向，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，显著增强我国经济质量优势。

“吾心信其可行，则移山填海之难，终有成功之日；吾心信其不可行，则反掌折枝之易，亦无收效之期也。”

此句出自孙中山的《建国方略·孙文学说》。2016年11月11日，纪念孙中山先生诞辰150周年大会在北京人民大会堂举行，习近平在大会上发表重要讲话。在讲话中他曾用这段话讲述孙中山从不因失败而灰心，也从不因困难而退缩，并鼓励广大干部群众学习孙中山先生坚韧不拔、百折不挠的奋斗精神。

此次两院院士大会，习近平再次引用这个典故，号召广大科技工作者要矢志不移自主创新，坚定创新信心，着力增强自主创新能力。

“亦余心之所善兮，虽九死其犹未悔。”

这是屈原《离骚》中的经典名句，意思是“这是我心中所追求的东西，至死不悔。”

创新从来都是九死一生，习近平用屈原这句豪情万丈的自我表白激励广大科技工作者，要有强烈的创新信心和决心，既不妄自菲薄，也不妄自尊大，勇于攻坚克难、追求卓越、赢得胜利，积极抢占科技竞争和未来发展制高点。