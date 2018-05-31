“大朋友”习近平和小朋友

童年是美好的、难忘的，是人一生中经常会回忆起的时光。

党的十八大以来，习近平总书记牵挂着少年儿童的成长，关注儿童的教育问题，在多个场合表达对少年儿童的关怀和期望。他曾说，“少年儿童从小就要立志向、有梦想，爱学习、爱劳动、爱祖国，德智体美全面发展，长大后做对祖国建设有用的人才。”殷殷嘱托，说给的正是祖国明天的建设者。

在“六一”国际儿童节到来之际，一起重温习近平对少年儿童寄予的期望，回顾总书记和孩子们在一起的温暖瞬间。

习近平与孩子们共度儿童节 寄语未来

2014年“六一”国际儿童节前夕，习近平来到北京市海淀区民族小学。习近平说，看到同学们矫健的步伐，听到同学们庄重的宣誓，脑子里不断闪现着一个词，那就是“希望”。少年儿童是我们伟大祖国的希望、我们伟大民族的希望，同学们要让今天播下的种子在将来有一个丰硕的收获。

△《新闻联播》视频：习近平来到北京市海淀区民族小学

2015年“六一”国际儿童节，习近平在人民大会堂嘱咐“小伙伴”们：“立志是人生的航标，志向有很多，小时候有些朦胧，但我们要抓住首要的，首要的就是要为祖国、为人民，这一条不能丢。”

△2015年“六一”国际儿童节，习近平在人民大会堂嘱咐“小伙伴”们

2016年，习近平又在“六一”国际儿童节前夕，给大陈岛老垦荒队员的后代、浙江省台州市椒江区12名小学生回信，祝他们节日快乐，祝全国小朋友节日快乐，“希望你们向爷爷奶奶学习，热爱党、热爱祖国、热爱人民，努力成长为有知识、有品德、有作为的新一代建设者，准备着为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量”。

孩子们心中的“大朋友”“习爷爷” 习近平对少年儿童的关心不仅体现在节日的祝福和陪伴上，担任总书记以来，习近平在考察调研、探望灾区群众时，也都将少年儿童的学习生活挂在心上。

△2013年5月21日，习近平看望四川芦山灾区学生。在龙门乡隆兴中心校，习近平说，青少年要敢于有梦。从西游记到凡尔纳科幻小说，飞船、潜艇今天不都有了吗？有梦想，还要脚踏实地，好好读书，才能梦想成真。

△2015年元月，在云南鲁甸地震灾区甘家寨受灾群众异地过渡安置点，前来考察的习近平走到孩子们中间，牵着孩子们的手，祝他们健康成长。

在孩子们心中，习近平是睿智博学的“大朋友”，也是和蔼可亲的“习爷爷”。

作为孩子们的“大朋友”“习爷爷”，习近平在与孩子们的交流中，毫无距离感。

一句句纯朴的童心童语，自然的真情表露，也折射出习近平对儿童的和蔼。

言传身教 习近平通过自身经历鼓舞少年儿童

童年是人的一生中最宝贵的时期，习近平曾寄语全国各族少年儿童，从小学习做人、从小学习立志、从小学习创造。为人师者，言传身教是也。在与孩子们的相处中，习近平把自己童年的经历和大家分享，并将道理隐含其中，教儿童们慢慢领悟。在北京市海淀区民族小学，习近平就分享了两则自己童年的故事。

“我入队时心怦怦跳”

“我是1959年上学，1960年入队，”习近平说，“因为年龄稍小，不是第一批，当时还哭了鼻子。”听到这，孩子们笑了起来。习近平随后说：“记得入队时心怦怦跳，很激动。不知你们有没有这种感觉？”孩子们回答：“有。”“为什么会这样？因为是一种荣誉。”习近平表示，“我在你们脸上看到了希望，祖国和民族的希望。正像誓言说的那样，要时刻准备着，将来接班。”

△习近平在北京市海淀区民族小学

“精忠报国”一生追求的目标

在看到孩子们练书法写的是“精忠报国”四个字时，习近平有感而发：“我从小就受这四个字影响，四五岁时妈妈买了小人书，给我讲‘精忠报国、岳母刺字’的故事，我说‘刺字不疼啊？’妈妈说，虽然疼，但岳飞会始终铭记在心。我记到现在。精忠报国，是我一生的目标。”

△习近平在北京市海淀区民族小学看孩子们练习书法

身体好 都是小时候运动打下的基础

“身体是人生一切奋斗的本钱，少年儿童要注意加强体育锻炼。”习近平还通过自身的经历，鼓励少年儿童要加强体育锻炼。

△【V观】习近平观摩小学生足球训练：要出一批足球人才

2016年9月，习近平回到母校北京市八一中学。在操场上，习近平对正在训练的小球员说：“50多年前我就在这个地方踢过球。那时候还是土场子。”“看我现在身体这么好，都是小时候体育运动打下的基础。德智体美要全面发展，其中体育对陶冶性情、历练意志有重要作用。”

珍惜现在 锻炼和培养坚强的性格

2017年2月24日，习近平在北京五棵松体育中心观摩了青少年冰球和花样滑冰训练，并回忆起自己年少时的“冰雪”时光。他说，那时候冬天只能在什刹海的冰面上滑。如果能买一双50元的冰鞋，就算是奢侈品了。他的弟弟喜欢打冰球，所以想买球刀鞋，喜欢滑冰的他则想买速滑鞋。但家里只能买一双冰鞋，他就把买冰鞋的“指标”让给了弟弟。习近平殷切叮嘱孩子们珍惜现在的条件，通过参与运动，锻炼和培养坚强的性格。

△习近平和冰球队小队员“撞肩膀”问候

为少年儿童创造更好的成长条件和环境 为少年儿童创造更好的成长条件和环境

习近平对儿童的关怀，体现在谆谆教导、言传身教，体现在和蔼可亲、毫无距离的交流中，更体现在为少年儿童创造更好的成长条件和环境中。

2016年3月，习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第二十二次会议。会议指出，儿童健康事关家庭幸福和民族未来。加强儿童医疗卫生服务改革与发展，要紧紧围绕加强儿科医务人员培养和队伍建设、完善儿童医疗卫生服务体系、推进儿童医疗卫生服务领域改革、防治结合提高服务质量等关键问题，系统设计改革路径，切实缓解儿童医疗服务资源短缺问题。

△2015年2月14日，习近平在陕西杨家岭福州希望小学考察。

保障少年儿童身心健康发展，教育和医疗同等重要。在2015年到陕西杨家岭福州希望小学考察时，习近平强调，革命老区、贫困地区要脱贫致富，从根儿上还是要把教育抓好，不能让孩子输在起跑线上。

近年来，我国加大教育投入力度，尤其是对中西部教育薄弱地区。据统计，过去5年来，中央财政对地方教育转移支付的80%以上用于中西部地区。2018年，中央财政新增130亿元，通过转移支付重点用于中西部、贫困地区和农村义务教育、职业教育等。

儿童是祖国的花朵，是民族的希望与未来。习近平指出，培养好少年儿童是一项战略任务，事关长远。“我国社会主义现代化、中华民族伟大复兴的中国梦，将来要在你们手中实现，你们是未来的主力军、生力军。希望全国各族少年儿童都‘好好学习、天天向上’。”

▌本文来源：央视新闻、人民日报、中国青年网、教育部网站、北京日报