作者：袁晴

上合组织成员国元首理事会第十八次会议将于2018年6月9日至10日在山东青岛举行。自2001年6月诞生至今，上合组织已经走过17年的发展历程。

17年风华正茂，17年逐梦前行。17年春风化雨，17年润物无声。17年风雨同舟，17年合作共赢。

从当初的上海黄浦江畔，到今天的黄海明珠青岛，正值芳华的上合组织已经走出了一条新型国际关系之路，树立了相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系典范。如今的上合组织，早已发展成为具有重要国际影响力的新型区域合作组织。

17年来，上合组织成员国签署了上百份重要合作文件，建立了多层次、多领域的沟通协商机制，上合组织更是为地区和世界的和平、稳定与发展作出了重要贡献。上合组织自诞生以来，取得的成绩有目共睹，得到了国际社会的普遍认可。

17年来，上合组织国家间不忘初心不断发展壮大的根基没有改变。17年来，符合时代发展和各成员国共同发展诉求的“上合精神”没有改变。17年来，上合组织依然具有强大且旺盛的生命力。

此次青岛峰会是上合组织扩员后的首次峰会，因此具有承前启后的重大历史性意义。作为上合组织扩员后的首次峰会，青岛峰会承担着开好头、起好步的重要使命，大家期待青岛峰会能续写上合组织成员国发展的新篇章，构建起更加紧密的上合命运共同体。

青山连碧海，岛城聚远朋。砥砺前行的中国，热情好客的山东，美丽时尚的青岛，一切准备就绪，欢迎各方贵宾的到来。正值芳华的上合组织将从海滨城市青岛再次扬帆远航，开启上合组织发展壮大的新征程。

[责任编辑:杨煜]