“申9”登巴巴真的回来了

晨报记者 甘 慧

“虹口之王”登巴巴回来了！日前，上海绿地申花俱乐部与登巴巴达成协议，登巴巴将在二次转会期重新回到申花。6月11日，登巴巴将飞抵上海，在完成体检之后，正式加盟申花。

登巴巴:非常希望重回申花

在传出申花将在二次转会期引进外援前锋的消息后，很多人想到了登巴巴，只是有不少人担心，登巴巴是不是还愿意回来。其实，这样的担心是多余的，登巴巴非常希望重新回到申花，完成自己当初未竟的事业。

在今年年初加盟土超球队哥兹塔比之后，登巴巴表现出了良好的竞技状态。截止到5月13日，登巴巴在12场比赛打入了7球，送出1次助攻。鉴于登巴巴出色的表现，包括哥兹塔比在内的多家欧洲俱乐部向登巴巴抛出了橄榄枝，尤其是哥兹塔比非常希望能够与登巴巴续约。

然而，登巴巴的心中有着一个想法，希望回到申花，完成自己当初未竟的事业。所以，在哥兹塔比给出了一份新的合同后，登巴巴并没有给出“OK”的回复，这让哥兹塔比非常着急。当地时间5月8日与马拉蒂亚体育的比赛，登巴巴因而险些未能进入比赛的大名单。

除了来自土超等欧洲球队的邀请外，也有其他中超球队有意引进登巴巴。面对这些邀约，登巴巴依然固执地认定了申花，这让经纪人都有几分不解。

吴晓晖：与登巴巴沟通顺畅

在申花启动外援前锋的引援工作后，登巴巴就是申花的头号人选。在经过了一些前期沟通后，5月13日深夜，俱乐部董事长吴晓晖亲赴土耳其，与登巴巴进行沟通。由于双方在此前有过很好的合作基础，所以沟通非常顺畅，很快就达成了协议。

今年年初，由于登巴巴刚刚伤愈，中超又有外援名额的限制，登巴巴最终未能留下来。不过，申花与登巴巴协商后，签订了一份申花拥有优先签约权的协议。就在登巴巴告别申花位于马贝拉训练营的时候，吴晓晖曾对他说，“如果有一天能看到你回到虹口，那我会比拿到足协杯冠军还要高兴，因为‘虹口之王’回来了。”

今年，足协对于外援有了一个新的规定，采用的是“6-4-3”模式，即中超全年总注册外援人数为6人次，同时注册4人次，单场联赛最多上3人次。年初，申花必须跟登巴巴、金基熙解约，罗梅罗才能完成注册。现在，申花又遇到了这样的问题，上半赛季，俱乐部注册的4名外援是莫雷诺、瓜林、马丁斯和罗梅罗，俱乐部必须与其中一位外援解约，才能为登巴巴完成注册。

5月中旬，马丁斯回到上海，一方面是为了处理一些个人事务，另一方面也与申花签署解约协议，为登巴巴的回归铺平了道路。

目标：要帮申花取得更好成绩

登巴巴是在2015年6月加盟申花的。尽管是初次来到中超踢球，但他很快融入到了球队，帮助球队杀入了那年的足协杯决赛。2016赛季，在与申花磨合了半个赛季后，登巴巴发挥出更大的威力，成为各队后防线最为害怕的前锋。只是非常可惜的是，2016年7月17日，与上港的德比大战进行到第63分钟时，登巴巴左小腿接近90度胫骨腓骨骨折，随后是漫长的治疗康复期。

在登巴巴受伤后，很多人觉得登巴巴难以重返赛场，但是他依靠顽强的毅力，克服了各种各样的困难，重新站在了这片他深爱的绿茵场上。“我也听说有的人觉得我不能再像以前那样踢球了，我觉得有这样的想法，是心理不够强大。而我还是想继续留在这里，向那些觉得我已经不行的人证明自己。”

登巴巴受伤的时候，他在18场中超联赛中已经打入了14球。在他受伤后的一段时间里，一度都没有人能够超越这个数字，这也从一个侧面体现出了登巴巴的强大。登巴巴如此坚定地想要回来，他也是希望能够帮助申花取得更好的成绩，同时争取为申花打入更多进球。