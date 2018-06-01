齐达内：低调而来，体面离开

金 昊

带队完成欧冠三连冠五天后，齐达内选择辞去皇马主帅一职。这则消息在社交媒体上引起的连锁反应，堪比三年前齐达内就任皇马主帅时的情境，毕竟这是弗洛伦蒂诺治下第一个在被解雇以前主动辞职的教练。

三年前齐达内上任时，没有人看好这个从未在真正豪门证明过自己的菜鸟教练。但三年后，齐达内留下了141战100胜的骄人战绩和9座冠军奖杯。提醒一下，这里面还有五天前刚刚完成的欧冠“三连”。

用这三年的执教生涯来评价齐达内的执教能力是一件不可能的事情，因为齐达内在皇马很难被称之为真正意义上的主教练，他更像一个曾经辉煌、现在依旧能力情商俱高的大哥。这也是当初皇马为何会选择齐达内的重要原因。

从本世纪初的银河战舰，到近几年的“BBC”，皇马用行动证明了这家俱乐部最擅长的是经营能力和购买能力。肯出钱、敢出钱，还能买来好球员的他们用这样的方式延续着自己强大的统治力。这也决定了在这支球队主导话语权的人已经不可能再是像劳尔一般的青训出品，而是“外来户”。

既然都是“外来户”，大家谁也没什么根基可言，那么争夺球队话语权自然就只能是身价和知名度，而这两样的决定因素，都源自于比赛。因此，如何把这些单兵作战能力极强却荷尔蒙分泌过剩的半大小子捏合成一个团队，就成了皇马主帅最需要完成的任务。这简直就是为齐达内量身设计的工作，他的情商太高了。

回顾齐达内的职业生涯，几乎每隔四五个赛季，他都会换一家球队。而不让老东家厌烦，又能让新东家满意的最好办法，就是让新东家掏一笔合适的转会费给老东家。这样的场景每一次都会出现在齐达内的转会中。有谁还记得齐达内29岁时还让皇马掏了7500万欧元？那可是2001年啊！钱还是钱啊！

年轻一点的球迷对于齐达内的球员生涯的记忆应该都停留在2006世界杯决赛的“惊天头槌”上，但很少有人记得，那个赛季34岁的他当时还贡献了29场9球5助攻的数据。这样的表现，再踢几年完全没问题。但齐达内就是齐达内，球不可能踢一辈子，该退役就退役，然后玩着就把教练证考了，再给穆里尼奥和安切洛蒂当当助理，直至最后的皇马主帅。看上去，一切都在他的掌控之中。

猜测齐达内辞职的真正原因是没什么意义的，因为只有一个人需要知道问题的答案，那就是弗洛伦蒂诺。在这个节骨眼上，谁来接班齐达内，都是个“超级烫手山芋”，程度堪比接班弗格森和温格。很难想象皇马的下一任教练是谁，更难想象的是齐达内的下一站。看看谁有运气能得到这位“带头大哥”式教练的眷顾了。