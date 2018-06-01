本市黄浦区正式启动巨灾保险试点

师诗靓

5月29日，上海市巨灾保险首个试点工作在上海黄浦区启动。保险期间内，因遭受台风、暴雨、洪水导致黄浦区行政区域内住房及其室内家庭财产发生损失，以及因上述自然灾害和突发事件导致身处黄浦区行政区域范围内的自然人死亡时,保险公司按合同约定予以赔偿。

黄浦区通过公开招标方式确定上海环亚保险经纪公司作为巨灾保险风险顾问；通过公开招标择优确定中国太平洋财产保险股份有限公司上海分公司作为首席承保人，与中国平安财产保险股份有限公司上海分公司、中国人民财产保险股份有限公司上海市分公司共同组成巨灾保险共保体。

巨灾保险是指对因发生地震、飓风、海啸、洪水等自然灾害，可能造成巨大财产损失和严重人员伤亡的风险，通过巨灾保险制度，分散风险。

值得注意的是，巨灾的显著特点是发生的频率很低，但一旦发生，其影响范围之广、损失程度之大，一般超出人们的预期，由此累计造成的损失往往超过了承受主体的实际承受能力，并极可能最终演变成承受主体的灭顶之灾。

北京大学经济学院副教授、风险管理与保险学系副主任刘新立接受媒体采访时曾表示“巨灾保险是一种融资型风险管理措施。具体来说，即在控制型措施实施之余，通过事先所做的财务安排，使得风险发生之后能够得到资金来弥补损失”，对巨灾保险的最终目的进行了说明。因此，建立巨灾保险制度意义重大。

上海保监局党委书记、局长裴光表示：“此次黄浦区巨灾保险试点吸收了国际先进经验,采取政府主导、商业化运营的模式,在坚持政府统筹的基础上,重视并充分发挥商业保险机构在城市安全数据积累、风险管理技术研发和灾害救助体系建设等方面的专业优势,在进一步强化上海城市风险管理能力的同时,也对上海保险业提出了更新、更高的要求。”

对于后续工作,上海市金融服务办公室副主任解冬表示,要适时评估黄浦区试点成效,在形成可复制可推广经验后,不断扩大试点区域范围,为提升上海市社会治理能力、助力上海市金融改革创新作出贡献。