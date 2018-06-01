一季度保险投诉合同2.23万-银保渠道销售误导屡罚不改

师诗靓

5月30日，银保监会发布2018年一季度保险投诉情况的通报，数据显示，一季度关于保险合同纠纷的投诉量达到了2.23万，占涉及到保险公司投诉量2.27万的98.41%。值得注意的是，同一天，银保监会发布《关于防范银行保险渠道产品销售误导的风险提示》，提醒消费者在银保渠道要格外警惕销售误导并提高自我保护能力。

合同纠纷投诉居首位

根据银保监会发布的数据，2018年一季度，银保监会及各保监局接收涉及保险公司的保险消费投诉22651件，较去年同期下降9.90%。其中，涉嫌违法违规投诉361件，占投诉总量的1.59%，较去年同期下降15.26%;保险合同纠纷投诉22290件，占投诉总量98.41%。

长期以来，理赔难和销售误导都是保险投诉的两大“顽疾”。在今年一季度的投诉数据中可以看到，关于理赔和销售的服务能力仍然有待进一步提升。

具体来看，财产保险方面，主要的问题集中在理赔纠纷投诉上。其中，理赔纠纷投诉8628件，占财产保险投诉总量的78.84%，理赔纠纷仍以车险理赔为主，主要反映定核损和核赔阶段的责任认定争议、理赔时效慢、理赔金额无法达成一致、拒赔理由不合理、承保未尽说明义务导致理赔争议等问题。此外，关于航班延误险、旅行意外险、退货运费险、酒店取消险等互联网保险产品的投诉增速较快，主要反映理赔时效争议、拒赔认定争议、理赔手续繁琐等问题。

人身险方面，销售纠纷投诉4907件，占人身保险投诉总量的41.92%，主要反映夸大保险责任或收益，未如实说明保险期间、不按期交费后果、解约损失和满期给付年限等重要合同内容，以及虚假不实宣传等问题； 理赔纠纷投诉3246件，占比27.73%，主要反映核赔阶段责任认定争议、核赔时效慢、核赔金额争议等问题； 退保纠纷投诉1140件，占比9.74%，主要反映退保金额争议、退保时效慢等问题。涉及险种方面，疾病保险、医疗保险等保障型产品投诉显著增加，同比增长41.63%。

避免存单变保单

值得注意的是，存在已久的销售误导问题，近期因为媒体报道再次被大众和监管关注。银保监会发文指出，有媒体报道称，消费者到银行存款，被销售人员误导购买了保险产品，引发关注。

如何避免“存单变保单”或是“理财变保单”？第一步就是要认清银保销售误导有哪些种类。

银保监会指出，以下3种情况需要格外注意：

一、混淆产品类型。以储蓄存款、银行理财、基金等其他金融产品的名义宣传销售保险产品，或将保险产品宣传为保险公司与商业银行机构共同开发的产品等，没有如实向消费者说明所推荐产品是保险产品。

二、夸大产品收益。对保险公司的股东情况、经营状况以及过往经营成果进行虚假、夸大宣传，或对保险产品的不确定利益承诺保证收益等，没有如实向保险消费者说明人身保险新型产品等保单利益的不确定性。

三、隐瞒产品情况。没有如实向保险消费者说明与保险合同相关的重要信息，比如隐瞒保险产品的除外责任，提前退保可能产生的损失，费用扣除情况，犹豫期的起算时间、期间以及享有的权利等。

五闸门严管销售端

对此，银保监会给广大保险消费者在购买银保产品时，提出了5大注意点，防范销售误导风险——

一、确认销售资质。根据相关规定，商业银行销售人员应遵循相关监管要求并具有代销业务相应资格，销售人员相关信息及其销售资格应当在专区内进行公示，除本行工作人员外，禁止其他人员在营业场所开展营销活动。建议保险消费者根据专区内公示信息，判断销售人员是否为银行工作人员及其是否具备代销保险业务相应资格。若销售人员不符合上述条件，保险消费者应拒绝购买，并可根据公示的咨询举报电话进行举报。

二、了解产品信息。根据相关规定，商业银行应当向客户提供并提示其阅读相关销售文件，以请客户抄写风险提示等方式充分揭示代销产品的风险，销售文件应当由客户逐一签字确认。建议保险消费者理性对待销售推荐行为，在抄写风险提示及签字确认前仔细阅读产品销售文件，充分了解产品类型及期限、所属机构、保障责任、风险情况、缴费情况等关键信息，认真评估产品是否符合自身需求及风险承受能力，切勿盲目签字确认。在销售过程中如遇到强制搭售、劝诱误导或虚假夸大等不当推荐行为，保险消费者应保持警惕，并有权拒绝购买或进行投诉举报。

三、积极配合“双录”。根据相关规定，除电话销售业务和互联网保险业务之外，商业银行销售保险期间超过一年的人身保险产品，应在取得消费者同意后，对销售过程关键环节以现场同步录音录像方式予以记录。“双录”不仅是对保险销售从业人员的监督，督促其依法依规履行销售过程中的合同内容说明、免责条款提示等义务，也有助于固化销售过程关键环节，以便产生纠纷后查明事实。建议保险消费者积极配合“双录”，维护自身合法权益。

四、认真对待回访。根据相关规定，保险消费者购买合同期间超过一年的人身保险产品，保险公司应对投保人进行回访。回访内容一般包括确认投保人是否购买了保险产品，是否在投保单上亲笔签名，是否知悉保险责任、责任免除和保险期间，是否知悉退保可能产生的损失，是否知悉犹豫期的起算时间、期间以及享有的权利等。建议保险消费者根据实际情况回答回访问题，如不了解保险条款相关内容等，要及时向保险公司咨询，切勿盲目回答“清楚”、“明白”、“知道”等。

五、重视犹豫期权益。根据相关规定，商业银行代理销售的保险产品保险期间超过一年的，应在保险合同中约定15个自然日的犹豫期，犹豫期自投保人收到保险单并书面签收之日起计算。投保人在犹豫期内可以无条件解除保险合同，保险公司除扣除不超过10元的成本费以外，退还全部保费。建议保险消费者在犹豫期内认真考虑所购买保险产品的险种、期间、保险责任等是否符合自身需求，如对所购买保险产品不满意的，应在犹豫期内退保，避免产生损失。