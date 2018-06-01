IPO提速明显5家券商成功过会

晨报记者曹西京报道 今年以来，券商IPO提速明显，在过会率大降的背景下5家券商成功过会，分别为中信建投、华林证券、南京证券、长城证券和天风证券。南京证券6月1日申购, 中信建投下周四申购。中信建投登陆A股市场后，将成为第11家A＋H股券商，国内前十大券商A股聚首。

5月25日晚间，证监会公布IPO批文，核准亿嘉和科技股份有限公司、中信建投证券股份有限公司两家企业首发申请，登陆上交所主板，筹资总额27亿元左右。亿嘉和5月31日申购，募集资金6亿元； 中信建投发布的招股意向书和IPO股票发行安排及初步询价公告显示，募集资金净额约20.69亿元。至此，证券业连续5年营收、净利润排名前十的券商将全部登陆A股，龙头券商在国内A股市场集合完毕。

另一只券商股南京证券(601990)6月1日申购，申购代码780990，网上发行8251万股，发行价格3.79元/股，发行市盈率25.61倍。相比之下，中信建投发行市盈率低得多，约10.38倍，明显偏低于参考行业市盈率。根据中证指数有限公司发布的行业平均市盈率，资本市场服务行业最新市盈率21.55倍。

此次发行后，中信建投总股本不超过76.46亿股，其中A股不超过63.85亿股，H股12.61亿股。此次A股IPO拟发行不超过4亿股，其中网下初始发行2.8亿股； 网上初始发行1.2亿股，占30%。这是今年继华西证券之后，A股发行的第三家券商。若过会券商今年全部上市，A股上市券商将达到35家。