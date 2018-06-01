晨报记者 韩益忠

昨日，沪深两市大幅高开，随后震荡走高，受创业板跳水影响，盘中小幅回落，大消费以及超级品牌等板块表现抢眼，午后食品饮料、酿酒、服装家纺、乳业、旅游等消费类个股大幅拉升。最后沪市以3095点报收，上涨54点，涨幅达7.48%，创业板涨幅也有1.01%。

目前，受消费升级带动，以食品饮料为代表的消费行业已进入超级景气周期，长期来看，受益于全国，特别是三、四线城市居民整体收入、消费意愿和消费能力的持续提升，行业有望长期维持高景气度。

据统计，申万二级食品加工行业自2009年以来，整体归属母公司净利润已连续9年维持同比增长，业绩呈现出稳健增长态势。

虽然A股基本面相对良好，估值也较合理，但连续下挫还是令人不安，不过昨日终于形成绝地反击好戏，指标背离的状况得到一定程度扭转。笔者前期一直强调的3000点上下构筑的复合底再次发挥威力。

技术上，一段时间以来，沪市多次在跳空下跌之后，都能在3000点上获得支撑，但本轮调整导致的阶段性回落来势汹汹，让很多投资者对这一复合底存在疑问。笔者以为后市这一复合底能否经受考验，关键看量能是不是配合以及贸易战摩擦是不是能够消停，毕竟在连续调整后，市场负面情绪一度恶化，加之机构抱团的医药股大幅补跌，市场避险情绪明显升温，在这种情况下，昨日的反抽能让A股迅速稳定下来，确实不容易。我还是那句话，指数不重要，选股更关键，短线资金正在围绕大消费做文章，那我们就应该紧跟热点操作。