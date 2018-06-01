风 雨

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。

昨天，好运营业部就国务院国资委、财政部、证监会联合发布的 《上市公司国有股权监督管理办法》(国资委 财政部 证监会令第36号)发了一通议论，华风的观点是：国有股可不是一个小数目，随便丢出个几万亿市值，都够中小投资者受的，但高智认为：这次发布的管理办法是对原分散在部门规章、规范性文件中的相关规定进行的整合集中与补充完善而修订形成的统一部门规章。有关方面会统筹把握国有股权变动节奏和力度，相信会避免国有股权集中变动对股票市场的冲击。

话是这么说，但是市场上担心巨大抛压的投资者确实不在少数。

“其实，如果担心抛压的话，那更应该积极面对。因为即便减持，也应该卖个好价格。就像2005年股权分置改革时，大盘涨到6000点，股权分置改革才顺利完成。”高智说。这次中央为了缓解地方财政压力也是用心良苦，过去股市出现非理性繁荣时，股价涨再多你想卖也要报国资委审批，结果，一轮牛市过后，你会发现真正高位获利了结卖了好价格的基本都是非国资股东。

“如果股价涨跌跟上市公司没有关系，那么以市值考核国资背景的公司领导层就是一句空话。”郁教授道。2005年为了解决股权流通问题，迎来股改牛，A股创下了6124点历史新高，至今未能突破。而即使经历了2007年、2015年的泡沫牛市，也没见哪个国资股东敢在高位减持。这与创业板和中小板中一些民资背景的上市公司搞清仓式减持，套现暴富形成鲜明对比。”高智说。如果从这一角度看，国有股只是账面富裕了一下，说到底，这是另一种国有财产流失。

“如果说，国有股东只要占51%就可以握有控制权的话，那这次新办法出来后，市场确实会面对一些抛压，但可以减持不等于马上就会减持，没有一个好价钱，估计是不会轻易抛筹码的，国资管理部门也不会同意。”郁教授道。他的观点就是，只有市场有了一个繁荣的局面，大面积减持才会成为可能，否则，随意减持，一定是多输的格局，没人敢这么操作。

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