宝能两个月10多次减持万科-万科股价持续走低 新股东损失惨重

晨报记者 林劲榆

昨天，万科收盘报25.59元，上涨3.86%，不过盘中，万科一度下跌至24.56元，创下去年9月以来的股价新低。伴随万科A股价跌跌不休的是宝能不断减持。对于宝能减持始终缄默的万科A昨天公开回应表示，不担心宝能卖股票影响万科长远表现。



宝能加快清仓万科步伐

最近，宝能明显加快了清仓万科相关资管计划的脚步，在短短两个月内已经10多次减持。截至5月28日，宝能持有万科A股24.1亿股，持股比例21.8%，自2018年4月以来，宝能出售万科3.92亿股，占万科总股本的3.55%。

5月28日，万科在港交所披露权益变动，宝能于5月21日减持万科 A1500万股，减持均价为26.39元，交易3.96亿元。深交所大宗交易平台显示，5月21日，有两笔大宗交易，分别是800万股和700万股，成交金额总计3.96亿元，根据事后的万科披露与大宗交易数据可以确认，卖方营业部就是宝能资管计划的清盘席位。5月22日，上述两家营业部再次交易两笔大宗交易，成交量为1964万股，成交额为5.1亿元。这意味着，宝能的资管计划继续清盘了5.1亿元，公告也将随后发出。

此前，宝能已清盘“广钜2号”、“安盛3号”、“安盛1号”三只资管计划，此次减持的是“泰信价值1号”和“安盛3号”所持股份。在减持之前，钜盛华与一致行动人合计持有万科28.04亿股。

昨天，万科A在投资者互动平台回应了“宝能减持”，表示，在符合相关法律法规的情况下，买卖股票是股东的权利。影响股价的因素非常多，长期来看决定股价的是基本面，公司会努力做好基本面，持续创造真实价值。

新入场股东成“接盘侠”

且不说宝能减持是处于什么原因，然而客观上，现在离场却是个不错的机会，连续减持以后，宝能获利丰厚。

截至今年一季度，万科的第一大股东仍然是深铁集团，持有股比为29.38%。按照股权结构来看，宝能仍为万科第二大股东。去年7月，万科在《关于提请查处钜盛华及其控制的相关资管计划违法违规行为的报告》中曾指出，截至2016年7月16日，宝能九个资管计划平均持股成本18.89元，总资金成本约215.70亿元。

有业内人士计算称，按7%的融资利率来估算，宝能资管计划每股持仓成本约20.68元/股。截至5月31日收盘，万科股价报25.59元/股，4月17日万科开始减持时股价为29.92元/股，按照均价来计算。近两个月，宝能减持万科3.29亿股，获利约29亿元。

值得注意的是，6月29日万科将召开2017年度股东大会。宝能系资管计划若在万科股东大会召开前清理完成，则意味着宝能系持有万科股份比例将剩约15.06%，宝能继续万科第二大股东地位。据万科每10股派送9元的2017年度分红方案，即使宝能的资管计划已经全部清理完毕，宝能也将至少获得约15亿元的分红。不过，今年年初入场的万科股东损失惨重，近四个月间，股价跌幅接近40%，市值损失超过1600亿。