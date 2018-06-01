韩松落

年初的《歌手2018》，让张韶涵再度翻红，接受采访谈及家事的时候，也云淡风轻，让人以为，她已经摆平了那个家里的所有事情。

却没想到，就在5月26日，张韶涵舅舅带着她坐轮椅的父亲亮相，再次向台湾媒体爆料，控诉张韶涵弃养，说张韶涵曾经答应每个月要拿6万给父母，并为他们各买一栋房，但都未兑现承诺。她的父亲晚景凄凉，负债五六十万，饭都没得吃；她的母亲为了赚钱，不得不去越南当廉价家政。他们甚至还再度放话要毁了她在大陆的演艺事业。

与此同时，有网友翻出一条2011年的新闻，是张韶涵父母打人的视频。原来，张韶涵的弟弟和父母断绝关系，张韶涵的父母追到张弟弟服役的军营外要求见面，更重要的是要让他给姐姐带话。为了防备万一，张韶涵的女性朋友陪同弟弟见面，却被张韶涵的母亲揪打，更奇葩的是，张韶涵的外婆在也一边助阵，还上去踩那位女士的手。事后的沟通电话里，张韶涵的母亲依旧脏话不断，说那位女士插手他们的家事，而那位女士说：“在人家（张韶涵）的心里，你们已经死了。”并且告诉媒体，张弟弟之所以不见面，是因为他们的父亲一直家暴这几个儿女，他们对父母早都死了心。

以前遇到这种事，吃瓜群众很乐意斥责当儿女的不孝顺，但经过张韶涵父母长达十年的表演，群众们已经看穿了这一家长辈的秉性和为人。什么样的父母，会让女儿十几岁就出来打工？什么样的父母，会把女儿养得只有三十几公斤体重？什么样的父母，会恶意造谣自己的女儿吸毒？什么样的父母，会动不动声称“我要把你毁掉”？所以，在新闻后面，绝大多数回复，都是支持张韶涵的。

在演艺圈，这种事情不算少。2014年，有消息说，黄日华与亲生父亲黄桂疏远多时，84岁的黄桂患病入院，黄日华也没有现身。但很快，就有人说，黄日华之所以和父亲疏远，是因为父亲生性风流，年轻的时候毫不顾家，黄日华的母亲也是因为他的飘浪性格，以至于郁郁而终。即便这都不是真的，只要我们想到，他在十几岁的时候就出来闯江湖，而且搏命求出位，也大致会对他的家庭情况有个判断。

八十老父听上去是个悲壮的词，但八十老父，也有可能在三十岁的时候是个恶棍，在五十岁时是个魔头，他们在物理上，完全是同一个人，后代是选择宽恕、和解，还是选择疏远、断绝，那都是他们的个人意志。旁人无论如何，也插不进话去，因为，“你并不是我，又怎能了解？”有果，必有因，既然种下因，也得承担果。

能想明白这个道理的人很少，很多人的是非观里，有一块很大的免责区域，就是家庭，与家庭扯到一起的事，一向是笔糊涂账。每逢当事人试图断是非，就有人说孝悌，当事人想要辨黑白，就有人扯大局。很多人认为“儿女”、“父母”是两个概念集合，而不是由一个个活生生的人构成，他们都得按照一个虚无的规范统一行动，泯灭爱恨情仇，以确保整个社会井然有序。

张韶涵已经走出来了，而且绝对不会再回头了，但现实中，却还有无数儿女，不得不沉浸在苦海里，即便偶然走出去了，也还是得回头。这是人间最大的苦，最不能言说的痛。