同事 她工作上手很快。她真的非常会跳舞。



《创造101》导演 王菊吸引我们的特质是——独立、勇敢、自信。

晨报记者 徐 宁

经过上个周末的发酵，《创造101》舞台上的王菊，意外火遍朋友圈，朋友圈分成两派：一派是“陶渊明”，另一派是“菊外人”。王菊这把火，也烧到了她所就职的esee英模（上海英模文化发展有限公司），在参加《创造101》之前，她是这家公司的助理经纪人。记者采访了其相关同事以及节目组后得知，若不是因为一场事故而使用大量激素，可能她早就报考艺术院校了。



半年从外勤做到助理经纪人

esee英模曾捧红孙菲菲等超模，王菊是去年2月入职英模的，在此之前她做过两年小学老师。

“王菊当初应聘的是模特经纪人。”英模公关部的M小姐回忆，“但她一点经验都没有，因此必须从外勤做起。通过外勤考核后，视情况提升到助理经纪人，最后才到经纪人。”M小姐对王菊的印象是：皮肤不白，眼睛大大，头发卷卷，颜值比路人强一点，让人有多看一眼的欲望。

因为是外勤，王菊不用坐班，偶尔去办公室时，才会和同事打个照面。王菊的同事T先生说：“平时大家都各忙各的，想要约个饭，可能连人都凑不齐。”相反，外勤跟所带的模特走得比较近，有时还要陪模特们参加相对重要的公关活动。“那些模特很喜欢和王菊一起工作，偶尔她还会教模特们跳舞。”T先生说。

“她工作上手很快，从外勤到助理经纪人只用了半年时间，所以王菊还是很有能力的。”公司的人事这样说。

外勤经纪人的工作跟艺人身边的助理差不多，主要负责带模特面试，帮忙处理模特和客户之间的问题，不但要掌握模特的状况，还要出面安抚客户的情绪。同时，还要负责外模的翻译、带队演出、时装周期间后台管理、跟进彩排等等。

“工作内容还是很琐碎的，因此对从业人员的基本要求是处变不惊。”M小姐说，“王菊在《创造101》舞台表现出来的稳健和善谈，应该是在工作中建立起来的，也正因为这是一份要跟人打交道的工作，让王菊看起来比同台的女孩要成熟许多。”

独立和勇敢吸引了节目导演

王菊给同事的印象是“沉稳”，生活中没有戏剧化的举止，也没有很疯狂的念头；休息的时候不太爱往外跑，外表狂野但不是个爱玩的女生……“热心肠”“有个性”，此时此刻，同事们对记忆里的王菊既熟悉又陌生。

有次团建，王菊一跳成名，同事们看完觉得惊为天人，M小姐说，“她真的非常会跳”。

经常会有一些综艺、影视的导演来英模挑人。几个月前，《创造101》来公司面试，她们推荐了以热依娜领衔的“英模S.H.E”，热依娜是英模的全约模特，浸淫模特圈多年。王菊当时也非常想试，她清楚地知道自己不符合传统女团的标准，但是做艺人的梦想很执着——若不是15岁那年一场事故后使用激素导致身材走样，想必她早就考艺术院校了。

她当初进英模的初衷，多少是想和演艺圈接近一点，期待能有个机会。“我们企业文化很开放，并没有因为她不是模特而阻止她参加。”M小姐说。于是，等所有人面试结束后，王菊主动提出：“导演我可不可以试一下？”

《创造101》导演都艳受访时称，“王菊吸引我们的特质是：精神独立、勇敢、自信，这也是我们想要呈现和表达给受众的内容。”

母亲如今担心女儿的安全

王菊的母亲是位老师，父亲是上班族，这个家庭和娱乐圈没有一点关系。他们就知道自己的女儿从小喜欢跳舞，因此送她去少年宫学习舞蹈；市三女中的课外活动很多，每一个能表现自己的机会，王菊都牢牢把握着。

在母亲眼里，王菊从小就是很有自己想法的女孩，她人生的重要转折点，大部分都是自己做出的决定。她不会因为家人期待她成为什么而去做什么，包括考进市三女中、进了上师大艺术教育专业。

她说，王菊就是普通家庭的“小囡”，爱漂亮，喜欢吃日料刺身和麻辣火锅。她身世不坎坷，学习也没让家里操什么心，经历更没有那么戏剧化——若说戏剧化，那就是参加《创造101》吧。王菊平时就是舞台上大家看到的那个样子，没有包袱，喜欢搞怪。在她参加节目之前，她跟家里人商量过，说这个机会不错，终于有一个舞台可以去表现自己，希望能取得好成绩，她知道这个机会对她来说有些晚了，因此格外珍惜。家人觉得既然有这个梦想，那就去试试呗，谁料火得毫无防备。

面对女儿迅猛的上升势头，王菊的母亲带着一丝担忧，而她最担心的有两点：一是担心家里地址被曝光，二是担心女儿的人身安全。