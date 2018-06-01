胡若愚（新华社专特稿）

俄罗斯籍记者阿尔卡季·巴布琴科5月30日现身乌克兰安全局新闻发布会，承认前一天“遇刺身亡”是配合乌方“演戏”。

按照美联社的说法，这名记者由此加入世界现代史上诸多离奇“诈死”故事的主角行列。他的“前辈”包括双面间谍、知名作家、英美政客……

茺传奇间谍茺

胡安·普若尔·加西亚 西班牙人，上世纪30年代在西班牙内战中失意，当起了农场主，但不甘平庸。申请加入英国情报机构未果后，他给纳粹德国当间谍，假装身在英国，提供看似真实、实则编造的情报，骗取经费。被英方发现后，普若尔加入英国安全局、即军情五处，代号“加博”，继续以“潜伏间谍”身份忽悠德方。

普若尔最大的成就是利用假情报说服德军指挥部相信，盟军登陆主攻方向是法国北部加来地区，靠南的诺曼底只是佯攻，继而帮助盟军开辟欧洲大陆第二战场。

第二次世界大战结束后，普若尔担心遭纳粹余党报复，1949年在军情五处帮助下前往非洲国家安哥拉，在那里假装得疟疾死亡。他随后移居南美国家委内瑞拉，经营一家书店，1988年去世，享年76岁。

茺知名作家茺

肯·凯西 美国作家，代表作《飞越疯人院》。上世纪60年代，他组织一场嬉皮士行为艺术活动，参与者自称“快乐的恶作剧者”，乘车周游全国。其间，凯西因持有大麻在加利福尼亚州遭到逮捕。

虽获假释，凯西担心牢狱之灾，使出障眼法。他把车停在加州一处临海悬崖边，留下一封“遗书”，写着“海洋，海洋，我会最终打败你”，假装跳崖自杀，随后藏在朋友汽车的后备箱内，偷渡到与加州接壤的墨西哥。

几个月后，凯西回国，被逮捕，1966年1月被判处监禁6个月。他在俄勒冈州度过余生，2001年去世，享年66岁。

茺卧底议员茺

约翰·斯通豪斯 原英国工党籍议员，上世纪60年代在哈罗德·威尔逊政府任职。工党1970年下野后，他创建多家公司；但到1974年，大多陷入财务困境，促使他做假账。发现政府正在调查后，斯通豪斯决定逃之夭夭。

1974年11月20日，斯通豪斯在美国佛罗里达州迈阿密市一处海滩留下一堆衣服，假装在游泳时溺死或者被鲨鱼咬死。实际上，他冒用一名已故选民的姓名，与秘书兼情人远走澳大利亚，试图开始新生活。

一个月后，斯通豪斯行踪败露，在澳被捕，稍后引渡回国，因欺诈等罪行获刑7年。出狱后，他走上文学创作道路，出版多部惊悚小说，1988年去世，享年62岁。

斯通豪斯去世20多年后，英国解密档案显示，玛格丽特·撒切尔政府1979年从一名捷克斯洛伐克叛逃者口中得知，斯通豪斯1962年起给这个当时的东欧国家充当间谍，提供英国政府规划和飞机技术等信息。斯通豪斯当时已在狱中，由于证据不足，撒切尔政府决定不公开、不起诉。

茺政治新星茺

戴维·弗里德兰 原美国新泽西州参议员，上世纪六七十年代是民主党政治新星，1980年因在养老金基金贷款中收受30万美元回扣，被判处7年监禁，因同意帮助政府抓捕其他案犯，获得宽大处理，没有入狱。

只是，弗里德兰重操旧业，再度搞欺诈，从一家工会的养老基金掠走上百万美元。1985年，得知检察官即将起诉，他飞到巴哈马群岛，假装在一次水肺潜水时遇难。海空搜寻没有发现他的尸体，美国警方发出通缉。

弗里德兰用假冒护照和假名到过多个国家和地区。1987年在马尔代夫被捕时，他正在经营一家水肺潜水俱乐部。美国联邦检察官说，逃亡期间，弗里德兰曾联络当时的利比亚领导人穆阿迈尔·卡扎菲，寻求“在利比亚或其他反美国家避难”。

弗里德兰最终入狱，1997年出狱。

茺电视专家茺

汤姆·卡鲁 英国人，畅销书《圣战！》作者。这本书讲述他作为英军特种空降部队一员上世纪80年代在阿富汗秘密作战、对抗苏联。2011年“9·11”恐怖袭击发生后几周，卡鲁作为研究阿富汗塔利班的专家，成为电视台座上宾。

其实，卡鲁并非其本名。他的真名为菲利普·塞萨雷戈，曾在英国陆军服役，但从来没有加入特种空降部队。1993年，塞萨雷戈假装在克罗地亚一起汽车爆炸案中身亡，以汤姆·卡鲁的身份“复活”。

英国广播公司2001年11月曝光这一骗局后，塞萨雷戈声名扫地，移居比利时。2008年，人们在比利时西北部城市安特卫普一间车库发现他已经腐烂的尸体。警方说，塞萨雷戈可能死于一氧化碳中毒。

一些英国媒体猜测，那可能是塞萨雷戈又一次“诈死”。