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俄罗斯籍记者在乌克兰“死而复生”-乌称该记者“遇刺”是安全局与其共同设的圈套，以阻止俄特工部门“雇凶杀人”

　　王逸君（新华社专特稿）

　　俄罗斯籍记者阿尔卡季·巴布琴科5月30日现身乌克兰安全局新闻发布会。前一天，乌克兰警方宣布他“遭枪击死亡”。
　　乌克兰方面说，巴布琴科“遇刺”是安全局与他共同设置的圈套，以阻止俄方特工部门“雇凶杀人”。俄方否认，指认乌方“反俄挑衅”。

　　“死者”现身：我完成工作

　　巴布琴科5月30日走进在乌克兰首都基辅举行的一场电视新闻发布会。现场许多人倒吸一口气，随即响起掌声。
　　“我完成了我的工作，”巴布琴科说，“我还活着。”
　　乌克兰安全局局长瓦西里·赫里察克声称，前一天的暗杀行动牵涉俄罗斯。他说，俄方特工部门雇用一名乌克兰公民，支付后者4万美元，在乌方境内实施暗杀。这名乌克兰人为寻找杀手与多人联系并承诺提供3万美元，不料被其中一人告发。
　　乌安全部门随即通知巴布琴科，决定上演“诈死”戏码，“引蛇出洞”，以便挫败更大范围的“暗杀阴谋”。
　　依照赫里察克的说法，俄方这次在乌方境内的暗杀目标总共30人。

　　“特殊行动”策划两个月

　　赫里察克说，巴布琴科“遇害”是一次“试验”，募凶杀人的乌克兰人现在收押在基辅；另外，巴布琴科和家人先前知道诱捕行动。
　　据一些媒体报道，巴布琴科的家人事先不知道诱捕“设计”。
　　巴布琴科在发布会上向家人和朋友道歉。“我非常抱歉，但是别无选择。”他说，这一“特殊行动”策划两个月，他上月得到通知并同意与安全部门配合。
　　只是，乌方既没有提供募凶杀人任何“口供”作为指认俄方的证据，也没有指认俄方哪一“特工部门”卷入暗杀图谋。
　　巴布琴科现年41岁，俄首都莫斯科出生，法律专业毕业，曾在俄《新报》　双周刊等媒体工作，2017年移居基辅，在乌克兰一家电视台充任主持人。

　　俄称又是一次反俄挑衅

　　俄罗斯外交部谴责乌方策划谋杀案件，指认这“明显又是一次反俄挑衅”。
　　俄外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃把乌方行动描述为“化妆舞会”，以便达到“宣传效果”，“错误引导整个国际社会”。
　　“眼下，这场闹剧的真实目的开始显现，”她说，“显而易见，这是（乌方）下一步反俄挑衅。”
　　因为克里米亚2014年经由公投脱离乌克兰、加入俄罗斯和乌克兰冲突，俄乌关系持续紧张。
　　扎哈罗娃说，俄方非常高兴，巴布琴科还活着。

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