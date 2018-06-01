三家房企总资产规模上万亿

晨报记者 刘 因

上市房企总资产集中度继续攀升。从上市房企总资产规模来看，截至2017年末，总资产超过千亿的企业有45家，约占上市房企总量的21%。超过3000亿的企业有12家；超过万亿的企业有3家，依次是中国恒大、万科和碧桂园。这是2018中国房地产上市公司测评研究报告显示的。

中国恒大首次登上上市房企综合实力榜桂冠，万科、碧桂园分列二三名。中国海外发展、保利地产、绿地控股、华夏幸福、富力地产、融创中国和龙湖地产分列“2018中国房地产上市公司综合实力榜”第四至十位。报告由中国房地产业协会、上海易居房地产研究院中国房地产测评中心联合发布。

总资产累计值占比来看，榜单前15名企业的总资产累计值占比已超过50%，排行榜前53名企业总资产累计值占比超过80%。这两项指标2016年的数值分别为前18名和前59名。可见2017年房地产行业进一步洗牌重整，资源持续向龙头靠拢，行业集中度继续提升。

在偿债能力上，2017年，一方面受行业销售再创新高影响，大型房企自有资金充沛，另一方面，融资环境显著收紧，房企公司债发行规模严重“缩水”，客观上也限定了整个行业杠杆率的天花板。据不完全统计，2017年公司债融资总规模为437亿元，较2016年全年大幅下降90%。叠加两方面的影响因素，2017年上市房企的偿债能力指标均值保持平稳运行。

从企业资产负债率的分布来看，2017年约43%的企业资产负债率低于65.05%的行业均值； 约32%的企业资产负债率处于行业均值和80%之间；另外25%的企业资产负债率高于80%，这一区间的典型企业有绿地、碧桂园、恒大、万科、华夏幸福和泰禾等持续扩张型企业。

盈利能力方面，上市房企盈利效率处于上升通道，利润水平保持增长态势。2017年，上市房企净资产收益率均值为9.29%，较2016年提升3.58个百分点；总资产净利率均值为2.79%，较2016年提升0.79个百分点；总资产报酬率均值为5.64%，较2016年提升1.13个百分点，标准差为4.25%。



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TOD成为地产领域新路径

城市轨道交通TOD开发将成为房地产领域一种重要新模式和路径，对于土地资源日益稀缺的一线城市及重点二线城市来说具有积极意义。在车辆基地上方加盖平台并建造各类物业，是实现城市土地的二次利用与空间拓展，进而推进城市功能复合，推进城市更新。这是易居房地产研究院与西南交通大学专项课题报告显示的。

所谓TOD模式,是以公共交通为导向的开发（transit-oriented development）,在规划一个居民或者商业区时，使公共交通的使用最大化的一种非汽车化的规划设计方式。上世纪90年代起，公共交通导向的土地使用开发策略开始在一些发达国家和地区推广应用。

深圳轨道交通物业开发已经形成入股开发企业、创新BT模式、代建模式、收益权合作模式、股权合作模式等合作开发模式。

《轨道城市，上盖经济——中国城市轨道交通TOD发展研究报告》指出，合作开发成为房企参与TOD的主要途径。据初步统计，在全国已开通轨交的城市中，近六成城市已开发或正在开发车辆基地上盖，还有近三成城市规划开发车辆基地上盖。根据国内城市轨道交通发展规划初步测算，未来三到五年内，全国城市轨道交通车辆基地上盖开发将带来约2.4亿平方米左右的发展空间。