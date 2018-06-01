感受“用力过猛”的上海样板房标杆

解放日报 贺理铭

被沪上多家房地产自媒体誉为“用力过猛”、“不理智”的宝华城市之星，近期成为不少城市中产的购房首选，其推出的145平方米精装修三房产品，颇受市场青睐。

5月26日，笔者跟随晨报老记看房团走进宝华城市之星，近距离感受到了开发商宝华集团的用心和样板房的细节之美。都说“内行看门道、外行看热闹”，看阳台、厨房、卫生间，远比看卧室、客厅来得重要。

走进阳台，紫铜定制的艺术栏杆看似普通，但很少有开发商会这么做，因为所需支付的成本是普通铁质栏杆的数倍。上海很多老洋房使用紫铜物件，时至今日已成为一种珍贵“记忆”。阳台内的所有墙面都是全石材干挂，质感、优雅、经久、保温、隔热，真的是物超所值。而阳台门选用的是德国旭格的“三玻两腔”产品，自己装修过房子的朋友都知道，该品牌产品价格要比普通品牌贵两到三倍，而“三玻两腔”的隔音和隔热效果更佳。

来到厨房，除了宽敞明亮的第一印象外，最大的加分就是全套高端配置（也是交房标准），包括德国美诺的整套厨房电器、德国柏丽的橱柜、美国蓝飘尔的净水系统、美国爱适易的厨房垃圾粉碎机等。笔者从业十几年，看了不少样板房，在同样三房产品的对比中，宝华的态度是认真负责任的，只要是日常生活需要的东西，一应俱全。

主卫选用的是德国当代龙头、德国高仪花洒、美国科勒卫浴等知名品牌，主卫里有一个大浴缸，主人可以躺在浴缸里放松、享受生活。如此一套精装修、高配置交付的三房，面积适中且总价控制合理，成为明星产品就不足为奇了。