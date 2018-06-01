生态景观河道为啥遇大暴雨会黑臭？-污水排入雨水管道致西虬江河道污染　水务部门规划新建三条调蓄管道破解治“黑”瓶颈难题

晨报记者 谢克伟

普陀区西虬江河（真北路段）是一条被整治过的生态河道，但在急剧的大暴雨落下后，一夜间河道出现黑臭，路过市民捂鼻遮口。当地居民担心，接下来的夏季大暴雨频次会增多，如果再因此出现黑臭，就等于再次受害遭殃。据悉，网上这条反映河道黑臭问题的信息已经引起相关部门的高度关注，水务部门表示，他们正在采取积极措施，把大暴雨可能带来的河道黑臭降到最低。



啥事情？

西虬江河道暴雨后变黑臭

有市民在5月26－28日间上网反映，西虬江河（真北路段）这两天出现较严重的黑臭，路过时臭得要命，河道傍就是商务区和住宅区，黑臭给在周边工作、生活的员工和居民带来较大影响，走过路过此地的市民只能捂鼻遮口匆匆而过。消息发出后，很多不知情的网民议论纷纷，认为原本整治得清清爽爽的河道，经不起大暴雨冲击。还有网民甚至认为，这条被治理过、种植了浮游植物的景观河道，是花高价钱打了水漂。

事发后，记者专程来到西虬江河（真北路段），发现该河道周边环境优雅，被治理过的河道两边绿化郁郁葱葱，生态浮床漂浮在河道里，河道两边走道清洁、干净。不过，大概是离网民反映的时间已经过去了两天，等记者赶到时，黑臭情况已经明显好转，仔细闻过，只感觉空气中略微留有臭味。

周围一位居民告诉记者，该河道原本清清爽爽，是一条标准景观河道，因为此地景色较美，晚间会有很多市民来此地散步休闲，一些在周边商务楼工作的员工也会在中午时来这里散步聊天。但不知道啥原因，25日大暴雨后，从第二天开始这里就闻到了臭味，这种情况大概持续了三天左右。

“以往好像也有类似情况。不过平时蛮好，只是大暴雨出现后，河道就会出现黑臭。接下来就是夏季，大暴雨出现的频率会急剧增加，如果反复出现黑臭，那么生活在周边的居民可要遭殃了。”

啥原因？

排入河道雨水被污染所致

就此，记者联系了普陀区河道管理所。该所相关负责人告诉记者，西虬江河（真北路段）在2016年底至2017年初进行过河道疏浚，随后进行过生态治理，做过生态浮床，上面种植了水生植物，底下放了生态基和生物填料，整个工程于去年底结束，水质基本达标，属于生态和景观河道，一般情况下不会出现黑臭，这次网民反映的问题应该与5月25日的大暴雨有关，是大暴雨造成的。

那么，为啥生态景观河道经不起大暴雨的袭击再现黑臭呢？记者随后联系了市水务局排水处，该处一位相关部门负责人向记者解释了生态景观河道出现黑臭的原由。据他解释，西虬江河（真北路段）位于一雨水泵站旁边，雨水泵站的主要功能是在大暴雨出现后，及时将雨水管道收集的雨水就近排入周边河道，避免造成城市内涝。大暴雨的初期，由于雨水对地表的冲刷，以及周边居民和商户、企业将污水排入雨水管道，致使雨水排入河道时混有污水，排入河道水就会出现污染。西虬江河（真北路段）就属于这种情况，即周边居民、企业等将污水接入雨水管，大暴雨时排入河道的雨水存在污水所致。

据了解，上海中心城区现有360个雨水泵站，都设在相关河道边上，大暴雨过后，如果该雨水泵站排水时污水和污染物较多，就会出现西虬江河（真北路段）污染情况。水务部门启动的相关调查表明，住宅小区居民以及周边企事业单位、沿街商户（包括餐饮企业等）将污水排入雨水管较为普遍，其中将污水混接入雨水管的居民小区就占调查居民小区总数约20%。

啥办法？

多举措合围彻底解决难题

为了彻底解决河道治理最后难关，也就是整治后源头水污染瓶颈，水务等部门现已开出多味良方，合围彻底解决生态河道被污染难题。据悉，水务部门正在规划新建三条调蓄管道，一条建在苏州河底下，另外两条建在上海的北部和南部。调蓄管道属于很大的管道，主要是在大暴雨出现后，将雨水储存在管道里而不立即排入河道，等大雨过后，进入污水处理厂处理后再排入河道，这样既不会造成周边马路积水，也不会因为直接排入而污染河道。目前苏州河底下调蓄管道已经在试验段建设。

雨水污水分流改造工程也在加紧进行中，按照要求，今年底前将完成市政混接点改造，即今年年底前，市政道路上的支管错接，雨、污水管道连通等情况不再出现。同时，在2020年前基本解决企业、居民住宅小区将污水排入雨水管道问题，同时加强执法管理，发现污水排入雨水管道，将严格依法处理，包括罚款处理。

另外，水务部门已经在部分道路的雨水口试点安装截污装置，有截污挂篮及截污球两种，也就是在雨水口装个“篮子”及雨水井中安装个“毛刺球”，雨水进入泵站前，大量的杂物、污染物会沉淀在“篮子”和“球”里，排入管道的水受污染的情况将会大大减少。

水务部门相关负责人指出，他们将积极跟上相关的管理措施，包括严格杜绝旱天向河道里排水，原则上不允许泵站检修时往河道里排水，加强截污设施运行等。平时加大管道及泵站清淤力度，完善雨水泵站排水和泵闸调水联动机制等，尽最大努力减少泵站向河道排水对环境的影响。