青浦区积极推进“智慧消防”建设守护城市安全-“智慧消防”实现远端消防精准监控

晨报记者 倪 冬

“居民小区喷淋末端的水压不足，小商户的感烟装置报警了……”从以往的户户走访排查，到现在的智能计算分析，青浦区消防支队正在积极整合各方力量，以信息化为核心，构建互联化、物联化、智能化的“智慧消防”防控体系。



因地制宜安装感知设备

从2017年上半年开始，青浦消防支队就已经在多方协调、提前动员，考虑到单位数量、人员密集程度等情况，将“智慧消防”建设首先放在了青浦区徐泾镇进行试点，针对住户、单位的不同类型，以及不同的火灾危险程度，因地制宜地安装了无线消防感知设备。

首先是消防安全重点单位消防物联网建设。对于火灾危险性大的60家消防安全重点单位，计划在今年6月底前全部接入城市消防远程控制系统。此外，通过安装消防系统信息传输装置的方式，将单位已有的各类消防设施报警信号接入智能安防系统平台，实现对重点单位消防设施运行、报警情况的动态感知。

其次是居民小区无线消防感知设施建设。8月底前，将在徐泾镇18个小区居民家中免费安装约16000个无线感烟报警器、无线感温报警器、无线手动报警器等设备。无线报警器没有了以往有线设备的局限性，安装方便、不需要穿孔打洞、信号传输稳定，相较以往将报警器安装在公共部位，安装入户可以在最短的时间内起到预警功能。

第三是小单位和小商户无线消防感知设施建设。今年8月底前，将在徐泾镇约150家小单位、小商户免费安装约1500个无线感烟报警器等设备，并将报警信号接入青浦公安分局的智能安防系统平台，通过科技化的手段精准实现远端消防安全监控。同时协调徐泾镇网格化中心、派出所，落实专人实行每日定点巡查制度，通过制度化的巡查及时消除这些单位、商户存在的火灾隐患。

推进小区“智慧消防”建设

这些在各小区、单位和商户安装的前端无线感知设备，再加上场所原有的消防设备，共同构成了“智慧消防”的第一道感知层，而这些设备的报警、故障等信号将会通过包括无线、有线方式在内的第二道传输层，传输到社会面智能安防系统平台这一第三道应用层，三层共同构成了“智慧消防”的整体框架。整体框架搭建完成后，相关数据经过处理分析后将会被直接发送到手机、电脑等终端上，供单位安全负责人、居民业主、消防部门等使用，实现接收报警、查看消防提示通知、无线报警器的远程控制、消防隐患问题的投诉举报、上传维护保养记录等功能。

“简单来说，智慧消防就是利用物联网、人工智能、虚拟现实、‘移动互联网+’等最新技术，配合大数据云计算平台、火警智能研判等专业应用，实现城市消防的智能化。”青浦消防支队副支队长吴新说。

下一阶段，青浦消防支队预计将用1-2年左右的时间，深度运用物联网、大数据、云计算、人工智能等前沿科学技术，加快推进全区“智慧消防”建设，争取在建立适应信息化、智能化和现代化要求的消防防控工作上取得突破性进展。