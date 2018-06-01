遇见宝岛台湾 美食美酒与文创的发现之旅

从充满古早味的九份山城，到黄金沙滩边的美酒体验，从台中必打卡的文创地标，到集多元体验的综合度假区……今年五月，受台湾丽宝集团的邀请，上海媒体们踏上了宝岛台湾的发现之旅。

九份山城里的古早味



离台北市区不远的九份山城，很适合安排来次周末一日游。19世纪末，九份山城因为发现金矿而一度繁荣，连宝岛台湾第一家戏院“升平戏院”都建在这里，热闹的时候可以说是“人声鼎沸，歌舞升平”。但随着金矿业的衰落，九份山城渐渐失去了昔日的风光。如今九份山城重新成为旅游热点，除了因为电影《悲情都市》在此取景，宫崎骏的《天空之城》以此为原型，还包括九份老街上各种充满古早味的地道美食：红糟肉圆、草仔粿、芋粿巧、芋圆等等。

位于九份老街顶端的阿柑姨芋圆，是当地人都会来光顾的热门店铺，芋圆采用大甲芋头和金山后龙的地瓜条手工做成，有着机器没法取代的弹牙口感。一份芋圆加上红豆、绿豆和大豆，只要人民币10块多就能吃出满满的幸福感。

黄金沙滩边的美酒体验



此次宝岛台湾行下榻的第一家酒店—福容大饭店福隆店，位于新北市的福隆地区，这里是当地人夏日消暑的好去处。走出酒店不到百米便是有着宝岛台湾唯一黄金沙滩的福隆海水浴场，细而柔软的黄金沙滩绵延三公里长。此外，这东北角的纯净的海域也出产伊势龙虾、石花菜等海鲜与藻类，在福隆大饭店就可吃到本地的时令鲜滋味。

在宝岛台湾，用餐时饮用葡萄酒是很多人的日常习惯，大约在90年代末，宝岛台湾出现了“几乎所有人都想认识葡萄酒”的现象，特别是对于法国葡萄酒。虽然这里很难种出有足够风味的酿酒葡萄，但完全不影响当地人饮用葡萄酒的热情。欢迎晚宴上，好客的宝岛台湾本地人、丽宝(上海)房地产开发有限公司总经理陈志鸿先生根据当晚的菜品，为远道而来的媒体们搭配了法国香槟产区的Mo觕t&Chandon粉红香槟以及法国波尔多的Ch覾teau Lynch Moussas列级庄干红。据陈志鸿先生介绍，丽宝集团提供餐酒搭配服务的福容大饭店，在宝岛台湾共有15家，遍布台北、桃园、高雄、花莲、垦丁等地。

台中必打卡的文创地标

第一次听说宫原眼科的人，很难猜想到这是一家售卖宝岛台湾土特产的文创伴手礼店。在日出集团买下前，它确实曾是日据时期一位宫原武雄医师的眼科诊所，也曾是台中卫生院等机构的所在地。后来因为地震和台风灾害，建筑的整体结构损坏严重，险些遭到政府拆除。2010年，日出集团买下后，在改建上采用了“新旧并存”的方式，保留宫原眼科砖墙木支架结构，又融入了现代建筑元素，让作为台中历史一部分的宫原眼科得以传承下去，和绿园道诚品书店一起，成为台中的文化地标。

拱状的骑楼处是超人气的宫原眼科冰淇淋和宫原珍奶，气派又复古的大堂像是哈利波特学院的图书馆，陈列着的味正貌美的伴手礼，土凤梨酥、太阳饼、蝴蝶酥、牛轧糖、糖姜片等，虽然是食品，包装设计却足够体现出宝岛台湾的文创功力。最经典伴手礼的当属日出土凤梨酥，内陷没有添加冬瓜和凤梨香精，用的都是新鲜的土凤梨，也就是凤梨老农眼里的“正港”凤梨—二号仔。笑容甜美的销售员介绍说，“日出在2016年1月研制并命名出首颗土凤梨酥，半年后市场才开始充斥各种标榜土凤梨酥的商品“。

集多元体验的丽宝乐园度假区

“玩乐园、疯赛车、逛Outlets”，这是一家人在台中丽宝乐园度假区的正确打开方式。度假区里的丽宝乐园是宝岛台湾屈指可数的水陆双乐园，有刺激的首创断轨式云霄飞车，也有梦幻的摩天轮“天空之梦”。2017年开幕的丽宝国际赛车场，也有宝岛台湾唯一通过FIA CIK国际认证的卡丁车赛车场。

度假区里还建有丽宝Outlet Mall，据说是宝岛台湾唯一的宠物友善乐园，能带着宠物逛各种国外精品折扣店的经历也是人生少有。此外，Outlet Mall里还设有1000个座位的美食区、40家各国主题餐厅，其中不乏一些大排长龙的网红餐厅。丽宝(上海)房地产开发有限公司总经理陈志鸿先生说：“百货零售行业加大餐饮比例是一种行业的共识，在筹备中的丽宝Outlet Mall二期里，会继续加大高端餐饮的比例，上海的商业项目虹桥丽宝广场，也将是同样的思维。”

此次宝岛台湾美食与文创的发现之旅，也让我们感受到台湾丽宝集团的深厚实力。从工程营建起家的台湾丽宝集团，在30多年里成长为横跨连锁酒店、购物中心、生物医学等多元产业领域的大型企业集团。在宝岛台湾创业有成后，他们近年更将经营版图扩大到中国大陆和美国关岛等地区。丽宝集团将宝岛台湾的美食美酒与文创基因注入到虹桥丽宝广场，打造了7万平方米全主题的美食美酒、文化与商业结合的“场景式生活空间”：包括遇见古早味的“宴遇九份”，引进宝岛台湾文创的“留忙坞”，还原京都风情的“和风日丽”，打卡各国美食美酒的“食色工坊”，预约潮流体验的“明日世界”等等。虹桥丽宝广场即将开幕，在上海遇见宝岛台湾指日可待。

（徐晓倩）