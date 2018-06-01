上海警方“只跑一次”制度再推便民举措-紧急出国出境申请人可“说走就走马上跑”

晨报记者 吴艺璇

5月4日，订好8天后飞香港办事的秦小姐匆忙来到宝山公安分局出入境管理办公室，临行前，她突然发现港澳通行证不见了。按正常办证流程，办理港澳通行证需要10个工作日，即使网上预约也需要7个工作日。幸运的是，秦小姐的情况正巧符合近期实施的“只跑一次”政策中新增的急事急办情况。她只需提供如机票信息、旅游合同等相关证明，就可以享受加急办证服务。在提供机票信息后，秦小姐最终顺利出行。

记者从上海市公安局出入境管理局获悉，为全面深化、细化“只跑一次”制度，让群众办证少跑路、办证轻松跑，为群众提供更加精细化、人性化、有温度的办证服务体验，上海出入境管理部门再推多项便民服务举措。



制定便民《办事指南》

为畅通群众办证“最先一公里”，让申请人“明明白白开始跑”，出入境管理局重新梳理《窗口服务告知单》，根据最新办证情形及时进行调整，确保告知事项的时效性和准确性。

原先按照办证类型制作《告知单》，数量繁多不方便查找，出入境管理局对《告知单》按申请人类型进行归类精简，数量减少了近一半。同时，对《告知单》表述进行修改，让语言更加通俗易懂，方便申请人理解。

为进一步方便申请人弄清“办证条件、所需材料、办事手续”等问题，出入境管理局推出了《中国公民出入境证件办事指南》（下称《办事指南》）。《办事指南》列出了所有类型的申请人，罗列出了各类申请人的各种办证类型，让申请人一目了然，按图索骥就可弄明白“自己可不可以在上海办证、可以申办哪些证件、需要哪些申请材料、可以在哪里完成申办手续”。

申请人可在全市各出入境办证大厅的告示栏、出入境电子政务平台和官方微信上，轻松获取最新的《办事指南》和《告知单》。

提升网上预约服务体验

为了进一步提升网上预约申请人的办证服务体验，出入境管理局开辟网上预约办证拍照、受理、缴费专窗，安排专人引导，为网约申请人提供优先拍照、缴费、专窗受理等服务，兑现网上预约办证“免排队、少排队”的服务承诺，让申请人“如约而至诚信跑”。

据统计，随着网约服务体验的不断提升，目前本市网约申请人比例已经占到申请人总数的50%。

原先邮政双向速递只能办理“本式”往来港澳通行证加签业务，现在又新增了往来台湾通行证旅游签注加签业务。除了“本式”通行证，现可办理“卡式”通行证加签业务，实现了往来港澳台通行证旅游签注加签业务邮政双向速递服务的全覆盖。申请人可在出入境电子政务平台提出申请，审核通过的，邮政速递上门取证，次日起3个工作日内再将加签完的证件送达申请人。

减少申请人举证义务

通过数据共享、联网核查等信息化应用，出入境管理局进一步优化办证流程，简化办证手续，推出了“三个凡是”，“瘦身”申请材料:凡是没有法定要求的证明材料，一律不要求申请人提交；凡是能够通过信息核查确认的，容许申请人缺相关材料；凡是能够复用申请人提交过的申请材料的，也不再要求申请人提交，让申请人享受“简化材料轻松跑”。

针对影响群众办证服务体验的拍照排队等候时间较长问题，安出入境管理部门通过增设拍照工位、增加拍照工作人员、加强专人引导，疏导办证堵点。

同时，积极推广自助照相设备的应用，申请人可以根据系统引导，快速自助完成人像采集。

目前，出入境管理局民生路办证大厅等8个出入境办证点已推出了11台自助照相设备，下一步将尽快在全市普及推广，尽可能减少拍照排队等候时间，让申请人“疏通堵点流畅跑”。

下放内部审批权限

“只跑一次”制度中，让市民感触最深的新增急事急办情形，出入境管理局为紧急出国出境申请人提供“说走就走马上跑”的办证服务。

据悉，出入境管理部门在新增“紧急出国（境）参加会议、谈判、签订合同、培训、留学报到日期临近以及行前证件遗失损毁”等6种急事急办情形的基础上，明确、细化了新增急事急办情形的认定标准、操作细则，通过下发工作规范、督导检查确保绿色通道服务落到实处，同时下放内部审批权限，赋予各区出入境管理部门审批权限，把绿色通道延伸到全市各出入境办证点。5月1日至今，新增急事急办情形已为1184位申请人提供了绿色通道办证服务。

5月1日以来，上海出入境管理部门共受理中国公民办理护照等出入境证件312615证次，其中有42277名外省市户籍人员享受到了“异地办证时限从30日缩短至20日”便利服务，为20402名申请人提供了多证同办、多证按需同步寄送服务。