本市现有吸毒人员4.2万余名-超七成吸毒人员滥用合成毒品

晨报记者 倪 冬

昨天，上海禁毒工作新闻发布会透露，截至2017年底，本市现有吸毒人员达到4.2万余名。合成毒品滥用占比超过七成。而在去年新发现的7029名吸毒人员中，这一比例更高，达到89.5%。

一名长期从事强制戒毒的工作人员表示，合成毒品会对人的大脑及中枢神经系统造成严重损伤，导致吸毒人员产生认知偏差和精神障碍。

合成毒品滥用群体低龄化

在4.2万余名吸毒人员中，本市户籍占68.2%，外省市户籍占31.8%； 男性占78.9%，女性占21.1%；35岁以下青少年占36.5%。同时，合成毒品滥用群体的低龄化特点十分鲜明，分析发现，吸毒人员年龄层次越低，滥用合成毒品的比例越高。

2017年全市缴获毒品主要以冰毒为主，占缴毒总数的63.2%。2017年，全市共破获毒品案件3338起，其中公斤级以上案件50余起，抓获犯罪嫌疑人3475人，缴获各类毒品484.5公斤，查处吸毒人员20199人次。

新精神活性物质市场活跃

一种物质是否系毒品，主要看其成分，以氯胺酮为例，人们俗称的K粉、摇头丸大都含有氯胺酮，因此被定义为毒品。氯胺酮被列入毒品管制后，具有类似毒效的、化学成分相近的物质或者产品会被相继研制出来，受制于立法时间、程序等制约，这类同样具有毒品效果的物质或产品必将在一段时间内游离于法律的监管之外，这些就被广泛地称为“新精神活性物质”。

2009-2016年，全球新精神活性物质种类从166种上升至739种，新精神活性物质市场高度活跃。在一些国家和地区，很多年轻人会误以为服用该类毒品不会对健康造成影响，存在很强的误导性。

就国内而言，非法制贩、运输和走私新精神活性物质也呈逐渐增多的趋势：其中，卡西酮类占比最高，达到65.6%；其次是合成大麻素制品，占比达到18.3%。

据上海市青东强制隔离戒毒所一位工作人员介绍，海洛因等传统毒品，更多表现为对人体脏器造成损伤，而合成毒品，包括新精神活性物质，更多是对人的大脑及中枢神经系统造成严重损伤，容易导致吸毒人员产生认知偏差和精神障碍，“产生幻觉、狂想症，甚至伤害他人、自杀等”。该工作人员还表示，吸食新型合成毒品不易成瘾的说法，根本就是谎言。

据了解，目前除了强制戒毒外，本市正积极开展社会面吸毒人员网格化服务管理工作。目前，本市社区戒毒和社区康复执行率均在99%以上。