20万套感知设备打造“智慧大脑”-静安区全面启动物联网络建设　提高科学化、精细化、智能化管理水平

晨报见习记者 荀澄敏

“成都北路333号前人行道上架空线坠落，低于1.5米。”在南京西路精细化指挥管理中心，根据高空传感器发出的警报，工作人员查看后便随即派单给相关单位，进行紧急抢修。作为精细化管理示范道路，南京西路沿线安装了近600套感知设备，对人流、车流、城市部件环境等进行实时监控。

昨天，记者从静安区获悉，“城市智慧大脑”已经在临汾路街道和南京西路精细化管理示范区试点，在交通、健康医疗、食品安全、环保、城市公共设施等5大领域形成大数据创新应用，通过对大数据分析，不断提升对城市管理的预测、预警能力。未来，“静安模式”还将逐步推广至全市、乃至全国，形成大数据城市精细化管理新机制。



果壳箱内安装感应器

最近，南京西路商圈内出现了一种全新的银灰色果壳箱，外表醒目地标识干垃圾、可回收垃圾的分类，还有三处烟头熄灭点。事实上，除了外表升级之外，果壳箱内还安装了感应器，当垃圾量达到50%、75%时，南京西路精细化指挥管理中心便会收到感应器发出的警报，然后再派单给周围的环卫工人，及时处理垃圾。目前，从华山路到石门二路的南京西路商圈内，已经安装了83个智能感应果壳箱。

以往，环卫工人的工作流程是按照每2个小时，巡查一次规定区域内的道路，及时倾倒果壳箱内的垃圾，做好地面保洁等工作。现在有了智能感应果壳箱后，保洁人员将按照垃圾的满溢程度来工作，而非仅仅按照规定时间进行地面巡查，一旦发生垃圾满溢等现象，环卫工人必须在10分钟内赶到现场清理。

“从短期来看，这样的模式肯定会增加环卫工人的工作量。我们也在设计更新相应的工作流程，以提高环卫工人的工作积极性。”上海数据交易中心CEO汤奇峰说：“将来每个环卫工人都将配备智能客户端，在相应的软件上，他们可以看到所在位置周边垃圾箱的情况，一旦溢满发出警报后，环卫工人便可以抢单工作，再把工作量与工资绩效挂钩，实现多劳多得。”

对于智能感应果壳箱的出现，市民感受并不明显，卓小姐在静安寺附近的嘉里中心上班，每天都要穿过南京西路、常德路路口，她说：“对于普通市民而言，没有感觉就是最好的感觉，毕竟我们往往对垃圾满溢或者乱丢垃圾现象，才会有抱怨。如果智能感应果壳箱能够永远不满，环境就能保持干净，这才是市民真正需要的感受度。”

接报后10分钟到现场

在南京西路商圈内，除了对果壳箱进行智能感应之外，还对窨井盖、电箱、道路扬尘等进行实时监控及报警。此外，通过视频流进行智能感知，收集路面人流数据、路段的车流情况，比如车速、车型、违章等数据，对辖区的人、车做到全面的管理和分析。

“静安寺附近有地铁站在施工，车辆经过工地附近可能带起扬尘……”对此，汤奇峰表示在设计之初，就选择在十字路口、车流量集中的道路边，在道路标识杆上安装了扬尘智能监测设备，一旦检测数据超标，洒水车10分钟内就能到达现场。

目前，南京西路精细化指挥管理中心在确认预警事件后派发工单，相关工作人员必须在10分钟到现场，一般问题1小时内解决，疑难问题1天内落实方案。

“智能感应系统安装试点期间，我们发现静安公园内深夜还会有几十人停留，道路上的电箱被打开的次数一天达到几十次……”汤奇峰说：“根据这些看起来不太正常的数据，我们往往能找出一些原因，比如城市流浪人员把电箱预留的空间，当作了他们的临时储物空间，所以一天频繁打开，这样极易产生安全隐患，我们要做好引导工作。”

“感知网络的建设不仅仅是多了一个发现问题的渠道，更是通过大数据技术的应用来优化管理流程，减少公共资源投入、提高工作效能，实现指挥机制的扁平化。”南京西路街道网格中心副主任朱文凯表示，依托信息化、智能化手段，通过物联网智能派单与人工巡查发现快速处置相结合，整合跨辖区地面管理力量，目前已经构建了自动派单、人工干预、联合整治的三级响应指挥模式。

20万套感知设备将上岗

据介绍，“城市智慧大脑”不仅在人流密集的商圈内发挥作用，还将深入到静安区的各个社区。目前，临汾路街道已经完成街道社区综合指挥运营中心建设，本月开始，静安区14个街镇将安装20万套感知设备。

高空抛物怎么管？消防通道停车怎么办？独居高龄老人如何做好健康管理？临汾路街道的居民已经感受到“城市智慧大脑”带来的改变，针对“人力不及、人力无法及”的社区管理中的各项疑难杂症，通过安装感应探头实时监控，从而更高效地处理问题，还把各种隐患消除在萌芽阶段。

如今，在临汾路街道的星城花园小区里，再也没有车辆停放在消防通道上了。以前，居民到了晚上找不到车位，便会把车停在此处，“城市智慧大脑”上线后，只要车辆在此处停车超过3分钟，居委会相关工作人员就会收到“派单”，很多时候车主还没下车，工作人员就赶到车辆旁，耐心进行劝阻。如今，小区居民已经形成了不在消防通道停车的意识，相关工作人员的工作量也自然减少了。

此外，对于独居老人在家中活动状况的监护，“城市智慧大脑”通过安装门磁监测设备，监测老人进出门情况，在客厅、卫生间等地方安装红外探测设备，在床垫下安装智能感知器，可以监护老人卧床时的生命体征，做到异常情况及时发现。如果超过一定时间发现老人无活动迹象，就向辖区内管理部门发送告警信息，管理部门即可安排相关服务人员上门查看。

据了解，静安区将全面启动物联网络建设，预计9月完成，与此同时，还将进一步优化跨属地统一指挥、预警机制，从而为构建以多元数据自动化实时采集与汇聚模式，通过对大数据分析与预测，真正提高科学化、精细化、智能化的管理水平。