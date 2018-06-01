“啤酒阿姨”，对不起这里不能摆摊-酒吧几十张桌椅摆上绿化带24小时营业路人要绕道，城管认定其跨门营业已责令整改

夏日到来，绿树荫浓的苏州河边成了纳凉的好去处。在河畔吹着微风喝着啤酒，对很多人来说是一件惬意乐怀的事。最近，南苏州路上的一家酒吧便把露天座位安排在了苏州河边的空地上。此举一出，引来不少顾客的光临，但也收到不少反对占道经营的声音。

对此，店家表示这些露天座位是共享座位，设置的初衷是便民措施，行人不消费也可以使用。

南京东路城管中队表示，店家这么做属于跨门营业行为，已责令其作出相应整改。



晨报记者 肖 翔



防汛墙与小道间摆茶座

南苏州路1247号，位于新闸路桥与乌镇路桥之间的苏州河沿岸。据相关资料显示，这里曾是杜月笙的私家粮仓。去年9月，小有名气的“啤酒阿姨”酒吧就在这座老建筑里开起了第三家店。

红砖清水墙外，是郁郁葱葱的绿化带。河面在夏日的阳光下泛着银光，连片的绿荫晕染了苏州河的两岸。微风拂过时，夹带着水汽的凉润和绿树的清新。河畔与酒吧之间是条供非机动车和行人通过的小道。河边精心修剪的景观植物沿防汛墙错落分布，防汛墙与小道之间隔出来一小片空地，而这片空地便成了店家的“用武之地”。

29日下午，记者在酒吧门外看到，店家在空地上搭起了十余个雨棚，并在下面摆放了茶座。防汛墙外是一个亲水平台，“啤酒阿姨”的9个高桌就贴着防汛墙一字排开，墙上还挂着“防汛墙 严禁攀走”的红色标语牌。

几步台阶往上，有个白色的避雨亭，也有一片空地。店家在这里，沿着绿化带堆放了十余套桌椅。虽说是工作日的下午，还是有几桌顾客在喝酒。尽管酒吧内有可容纳上百人的空间，但所有顾客选择了“啤酒阿姨”设置的这些露天座位。

随后，记者进入酒吧时发现，因为没有顾客在大厅，店内没有开空调。甚至除了酒柜和吧台处，大厅的照明灯也没有开启。

居民走路要让行传菜员

“啤酒阿姨”的店员说，酒吧是24小时营业的。

夜幕降临，酒吧的客人开始陆续增多，不少人都选择临近河边的露天座位——空地摆出的14桌茶座，避雨亭处摆出了18桌茶座。避雨亭下本来设置了几个石凳子，也被桌椅挤得无处可下脚。

通道中间的行人和电动车也开始增多，还有不时上菜的店员也穿梭其中。一名女店员从店内端出一盘披萨，一位骑电动车的外卖小哥刚好要从中间路过，小哥只能减速绕过店员。此外，骑非机动车的居民在经过店门口时都会减速，行人在路上偶尔也需要给上菜的店员让路。

防汛墙外的亲水平台，本来是欣赏河景的最佳位置，但因为要从避雨亭那边下去，很多人散步时也放弃了这个路线。

顾客以为这是商家地方

但对于在露天座位消费的顾客而言，这些座位无疑是来这家酒吧的最佳选择。“我就是冲露天座位来的，在上海可以在河边喝酒的地方不多，这里非常方便。”一名顾客表示。

顾客陈小姐也认为，酒吧在江边设置座位非常“明智”：“我就是附近的居民，下班回家路上顺便来喝一杯，很解压。”

而提到24小时营业会不会影响到居民的生活时，陈小姐说：“这是个啤酒吧，来这里的人一般都是我这样的，不会喝很多。耍酒疯声音很大的那种，我反正没见到过。”

另外一名顾客也表示这栋楼临近河边，没有直接挨着居民小区：“我觉得影响不大。”

很多顾客都没有想过，这些露天座位占的是不是公共空间的问题。

顾客周小姐说：“我以为这是商家自己的地方，所以才敢摆出这么多桌椅。”

城管已责令商家整改

“啤酒阿姨”酒吧归属黄浦区南京东路街道。南京东路城管中队一名姓邱的指导员在了解情况后表示“啤酒阿姨”酒吧摆放露天座位的地方，属于公共场所的范围，店家的行为属于跨门营业行为，“我们会约谈店家，责令其进行整改，把放在外面的桌椅都移进去。”

跨门营业是占道经营的一种，是指经营者有固定的经营场所，通过占用其经营场所门面以外或附近的公共场所进行经营活动的行为。而根据《上海市市容环境卫生管理条例》的规定：“任何单位和个人不得占用道路、桥梁、人行天桥、地下通道及其他公共场所设摊经营、兜售物品，影响环境卫生。违反规定的，由城管执法部门责令改正，并可处五十元以上五百元以下罚款”。

昨天下午，记者从南京东路城管中队处获悉，“啤酒阿姨”目前已经将摆放在外面的所有露天桌椅收回。



[对话“啤酒阿姨”]

居民不消费也可以坐

30日下午，记者联系到这家酒吧的经营者张女士。据她介绍，这些露天座位是一开始就设计好的。

新闻晨报：这家酒吧是什么时候开的？从一开张就在外面设置了露天座位吗？

啤酒阿姨：去年9月28日开业，开业的时候就有了（露天座位）。

新闻晨报：这些座位是一直都摆放在外面，还是有时候会收回？

啤酒阿姨：是24小时都放在外面的。

新闻晨报：在门口摆放这些露天座位，你们觉得这是占道经营吗？

啤酒阿姨：这是共享便民的措施，因为考虑到门口没有座位，在门外走过路过都可以休息一下，我们也提供这个方便。

新闻晨报：意思是不消费也可以去坐（露天座位）？会不会有店员去阻止坐座位的路人？

啤酒阿姨：不消费也是可以坐的，绝对不会去阻止。我们初衷本来也是共享的，这么做方便了大家，也方便了自己。

新闻晨报：关于不消费也可以坐，有没有告示说明这一点呢？

啤酒阿姨：没有。我跟每个员工都说过。

新闻晨报：附近有居民反映，这些露天座位影响到他们在河边散步？

啤酒阿姨：有些居民还是挺支持我们的，觉得在这样一个环境下有休闲的桌椅是方便了他们。很多老年人也在我们这边坐下来打牌、喝水，我们也很开心。