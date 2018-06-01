采菊东篱下 悠然见套路

子不语

这两天，你有没有在朋友圈见过这位王菊小姐姐？

王菊是谁？简而言之，王菊是一档选秀节目里，一个胖乎乎、黑溜溜、神经大条的姑娘，却成功逆袭了一众娇滴滴粉嫩白皙的软妹子，在这两天，携带着大量的表情包、黑话、段子、热血励志鸡汤文强势霸屏。

新榜援引的微信数据显示，王菊的热度已经超过了很多流量明星，29日的指数已突破千万，日环比增长达到453%。

王菊为什么能这么红？“非正常人类研究中心”在5月15日就推过一篇有关王菊的文章，里面写道，“大众审美早就变了，软萌少女已经过时。”然而我们所好奇的是，究竟是大众审美变了，还是选秀节目组的套路变了？

选秀节目的套路早已经人尽皆知的秘密。早两年我们不知道，一姑娘走上台来，开口就是“我来自农村，我们那里没有水也没有电”或者“最疼我的外婆得了绝症，她最后的愿望就是能够看到我在这个舞台上唱歌”，然后一阵煽情的音乐响起，镜头扫过台下的观众纷纷掏出纸巾，不由得真的被感动了。然而，看完第一季是真感动，看到第二季就觉得不对劲了。一期节目有一位选手亲人得了绝症那是一个催人泪下的故事，一期节目有三位选手亲人同时得了绝症，那就是恐怖片了。一期节目有一位来自贫困地区的选手那是一个励志的故事，一期节目的所有选手统统家里揭不开锅——你这是直接挑战我们国家这么多年的扶贫成果吗？

终于明白过来，比惨是一种套路，越看越觉得令人作呕。节目组不是傻子，赶紧转变套路。女选手要擅长卖萌，整一张网红脸做一副鹌鹑状就行了；男选手要擅长卖酷，捧把吉他说为了心爱的音乐辞去年薪百万的工作浪迹天涯；导师要擅长穿着皮裤，一脸严肃地问“你的梦想是什么”……

现在流行一个词叫“人设”，就是把原本好好的一个个人，统统打造成迎合大众的形象。节目为了一夜爆红，选手为了一夜爆红，统统根据写好的剧本，把“人设”倒背如流。从比惨到比人设，手段是灵活多样了，但套路终究是套路。

套路看第一遍是新鲜，看到重复两三遍就会觉得受不了了。假的就是假的，再好的剧本写不出真实的人真实的心。这些年我们都受够了，这些假的东西到后来只能令人作呕，我们想看看真的东西，率真、真诚、真实。

王菊可能就是迎合了这种心理。被淘汰的时候，她不哭不闹不矫情；遇到不爽的事情，会想也不想翻个白眼；颜值暂且不说，至少一眼就能看出来是天然脸……王菊的粉丝以女性为主，许多粉丝称，被菊姐身上那股独立又自信，勇敢做自己的精神打动。微信上关于王菊传播最广的一篇文章叫《网友喷她是101里最丑选手，她却用一句话让骂她的人全部转粉！》，也是在鼓吹这种真诚与特立独行。

大V萝贝贝则说：她们都是因为“养成”，“大家一起来点赞”这样的规则而产生的异数。

然而，现在我们所不知道的问题是，这种率真、耿直、独立、自信的性格，到底是王菊原本就有的性格，还是节目组有意放大、刻意突出、甚至是用心包装出来的表演？

王菊身后肯定有推手，这一点可以毋庸置疑的说出来。但究竟是推手看出了她身上闪光点才推的她，还是这些闪光点，根本就是推手一开始为她设计好的一种与众不同的“人设”？她在节目上说的话，是她自己讲的，还是有人给她写好的台词？她的那些表情，有没有经过排练，提词器上有没有“此处应翻白眼”？她的被淘汰，与又被拉回来，这到底是自然发生的状态，还是设计好的桥段？

如果王菊真是这样一个人，那么我也觉得她挺可爱的； 如果这一切又是新的套路，那肯定是最令人作呕的一种套路：用另一种假来对抗原本我们所反感的假，多可怕的设计啊。

但愿王菊就是这样一个真实女孩儿吧，我也挺喜欢她的。但对于做选秀节目的老司机们，为什么总有一种“哪有猫儿不偷腥”的怀疑呢？