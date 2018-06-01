脱贫攻坚是各级党政干部的重大政治责任

来源：中国网

党‍‍的十九大把打好精准脱贫攻坚战作为决胜全面小康社会的三大攻坚战之一，再次展现了中国共产党决战决胜贫困的信心决心。

5月31日，习近平总书记主持召开中央政治局会议，审议《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》，对未来三年打赢脱贫攻坚战作出全面部署，明确要求确保坚决打赢脱贫这场对如期全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标具有决定性意义的攻坚战。离2020年还有不到三年时间，时不我待，必须凝聚共识，进而凝心聚力，坚决打赢脱贫攻坚战。

强化政治责任是基础。打赢脱贫攻坚战是我们党的庄严承诺，是对中华民族和整个人类都有重大意义的伟业。脱贫攻坚是习近平总书记亲自带领省市县乡村五级书记一起抓的一把手工程，是一项极其重大、极为严肃的政治任务，更是各级党政干部不可推卸的重大政治责任。

这就需要各级党委和政府切实把打赢脱贫攻坚战作为重大政治任务，始终加强党对脱贫攻坚的领导，把全面从严治党要求贯彻脱贫攻坚全过程，进一步落实脱贫攻坚责任制，强化使命担当。只有这样，才能不断夯实打赢脱贫攻坚战的政治基础。

清醒认识是前提。只有充分把握打赢脱贫攻坚战面临的困难和挑战，才能切实增强责任感、紧迫感和工作主动性。

目前，全国农村贫困人口还有3046万，今后3年每年要减贫1000万人左右，数量仍然不少，而且剩下的都是“硬骨头”。“三区三州”（西藏、四省藏区、南疆四地州和四川凉山州、云南怒江州、甘肃临夏州）贫困发生率达14.6%，334个深度贫困县达11.3%，有1.6万个深度贫困村贫困发生率超过20%，剩余3年完成脱贫任务十分艰巨。

老弱病残、劳动技能和内生动力不足的贫困人口脱贫难度大。因病、因残致贫和65岁以上贫困老人占比高，内生动力不足贫困人口占比上升。在基础薄弱的农村做精准扶贫精准脱贫工作难度和挑战巨大，还存在不落实不到位不精准、形式主义官僚主义、数字脱贫虚假脱贫、扶贫资金管理使用不规范等问题。

未来3年，唯有再接再厉、精锐出战、精准施策，以更有力的行动、更扎实的工作，集中力量攻克贫困的难中之难、坚中之坚，才能如期打赢脱贫攻坚战。

坚持方略是核心。精准扶贫、精准脱贫是脱贫攻坚的基本方略。脱贫攻坚取得决定性进展充分证明了习近平精准扶贫思想的科学性、有效性。

坚持基本方略，就是在坚持中央统筹、省负总责、市县抓落实的工作机制，坚持大扶贫工作格局的基础上，一要坚持脱贫攻坚目标和现行扶贫标准，确保到2020年现行标准下农村贫困人口全部脱贫，消除绝对贫困；确保贫困县全部摘帽，解决区域性整体贫困。稳定实现贫困人口“两不愁三保障”，贫困地区基本公共服务领域主要指标接近全国平均水平。既不能降低标准、影响质量，也不要调高标准、吊高胃口。

二要强化到村到户到人的精准帮扶举措，做好产业扶贫、就业扶贫、易地扶贫搬迁、生态扶贫、教育脱贫、健康扶贫、农村危房改造、综合保障性扶贫等重点工作，开展贫困残疾人脱贫行动。三要扶贫同扶志、扶智相结合，着力激发贫困人口内生动力，树立脱贫光荣导向，弘扬自尊、自爱、自强精神，提高贫困群众自我发展能力，着力夯实贫困人口稳定脱贫基础，激发内生脱贫动力。

四要聚焦深度贫困地区和特殊贫困群体。加大深度贫困地区政策倾斜力度，突出问题导向，优化政策供给，下足绣花功夫。集中力量支持深度贫困地区脱贫攻坚，着力改善深度贫困地区发展条件，精准化解特殊贫困群体难题。

加强扶贫领域作风建设是关键。一是完善脱贫攻坚考核监督评估机制。通过实行最严格的考核制度，倒逼干部作风的转变，切实提高考核评估质量和水平，切实解决基层疲于迎评迎检问题。

二是加大督查巡查力度，集中力量解决扶贫脱贫领域“四个意识”不强、责任落实不到位、工作措施不精准、资金管理使用不规范、工作作风不扎实、考核评估不严格等突出问题。

三是强化扶贫资金监管，健全公告公示制度，接受群众和社会监督，完善阳光扶贫、廉洁扶贫机制。坚决依纪依法惩治贪污挪用、截留私分、虚报冒领、强占掠夺等行为。

四是对发现的作风问题，举一反三，完善政策措施，加强制度建设，扎紧制度笼子，切实将作风建设贯穿脱贫攻坚全过程。

五是深入宣传脱贫攻坚典型经验，宣传脱贫攻坚取得的成就，营造全党全国全社会参与脱贫攻坚的良好氛围。（作者为国务院扶贫办全国扶贫宣传教育中心主任、研究员，网站首页图：新华网图片）