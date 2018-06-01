全球贸易战开始！美国突然先和这些国家干起来了

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（一）

果然，特朗普就是特朗普，说干就干。

6月1日，全球贸易战开打！

别担心，这不是中国和美国。中美还在拍桌子瞪眼睛谈判中。美国痛下杀手的，是它的几个最亲密的老朋友。

美国商务部长罗斯是这样宣布的：美国将从当地时间6月1日零点起，对欧盟、加拿大、墨西哥的钢铁和铝制品，分别征收25%和10%的惩罚性关税！

要知道，欧盟是美国的老兄弟，加拿大和墨西哥是美国的好邻居。现在，特朗普翻脸了，“大义灭亲”，首先对准的就是你们这些家伙。

不是我们不明白，是这个世界变化快。有些国家可能正想看中美恶斗的好戏呢，突然发现，城门失火殃及池鱼，原来自己才是真正的冤大头。

有外媒就比喻说，“特朗普终于扣了扳机”，只是枪口并未如外界猜想的那样只瞄准某个国家，而是“扫射了世界”。

尤其让西方意外的是，当初美国提出钢铝征税，是保护国家安全，但美国进口钢铝主要来自西方国家。难道西方盟国会对美国国家安全构成威胁？

数据显示，截至2017年9月，美国钢铁进口构成中，前十大来源地共占到了78%，其中：

1、加拿大，占16%

2、巴西、占13%

3、韩国、占10%

4、墨西哥，占9%

5、俄罗斯，占9%

6、土耳其、7%

7、日本，占5%

8、中国台湾，占4%

9、德国、占3%

10、印度，占2%

你可能会问，为什么没有中国大陆？

要知道，一个河北的钢铁产量，据说就超过了世界任何一个其他国家。

答案很简单，美国一轮又一轮的贸易制裁，早就将中国钢铁拒之于美国国内。

钢铁这样，铝更是这样，加拿大更抓狂。

因为美国前三大铝进口来源地，第一名是加拿大，占56 %；第二名是俄罗斯，占 8 % ，第三个阿联酋，占7%。

中国还排在很靠后的地方。

所以，这场钢铝贸易战，中国几乎可以忽略不计。

有一副西方漫画就这样显示：特朗普将贸易战大炮对准中国，大炮轰了出去，但旁边人提醒特朗普：你对准的是加拿大啊……

不少加拿大人就很气愤，特朗普你说要报复赚了美国1000多亿美元的国家，但你挑来挑去，准备开战的商品，却与中国基本没什么关系，原来你对准的是我们啊！

《金融时报》一篇评论就曾说：

关键是，这项举措与中国关系不大，美国从中国进口的钢铁不及美国钢铁进口总量的1%。这一举措的受害者是美国的友邦及盟邦：巴西、加拿大、欧盟、日本及韩国。

这项举措也并非针对某种不公平贸易。它纯粹是一项旨在拯救老工业的保护主义政策。然而，即便如此，其理由也站不住脚：美国的钢铁和铝产量多年来变动不大。如果特朗普认为这项举措合情合理，那他还有什么做不出来？

嗯，关键是，说这项举措与中国关系不大，《金融时报》也挺虚伪的。

既然特朗普敢这么干，他还有什么做不出来呢？

（二）

怎么办？

特朗普六亲不认，其他国家也只能咬咬牙报复了。

墨西哥表示，将对美国钢铁、猪肉、苹果、葡萄和蓝莓等一系列产品征收报复性关税。

加拿大总理特鲁多随即宣布，将向100多亿美元的美国商品征收关税。特鲁多在中国新浪微博上发誓：美方对加国征收一元，我们也将对美方征税一元。

欧盟此前已拟好28亿欧元的报复清单，报复对象包括美国钢铁、工业产品和农产品，其中包括橙汁、牛仔裤、摩托车、烟草和波本威士忌等。

欧盟委员会主席让-克洛德•容克这样感叹：“今天对于全球经济来说，无疑是糟糕透顶的日子。”

一场大规模的贸易战，正在轰轰烈烈展开。

坦率地说，这对中国来说，也不算是什么好事，虽然美国和西方互斗，但贸易战打起来，中国也难免受到影响；但放在中美贸易激烈博弈的当下，美国又将战火燃向西方，也未必是一件坏事。

其实，西方到现在都有些发懵。本来，这些国家以为与美国的铁杆关系，美国征税就是过家家做个架势，哪知道6月1日儿童节，这来真的了。

为了让美国回心转意，德国总理默克尔、法国总统马克龙，此前还专程跑到美国和特朗普磋商，但特朗普一概回绝。

以至于默克尔严厉抨击说，美国的钢铝关税是“单边”和“非法”的，警告这将招致“报复升级”，“到最后伤害到所有人”。

法国总统马克龙称，“经济民族主义”将惩罚到包括美国在内的所有人，“经济民族主义意味着战争，这是那些人在20世纪30年代(即1929-1933年经济大萧条时期)做过的。”

一场钢铝大战，一些国家向美国屈服了，但不愿屈服的欧盟、加拿大、墨西哥，跟美国也翻脸了。几点粗浅看法吧：

第一，这些国家终于醒悟，纵容最后殃及的是自己。

国家利益至上，在中美贸易战的背景下，坦率地说，一些国家甚至还不乏对中国落井下石之举。但特朗普依然六亲不认，对这些被认为是最亲近国家下手，也让这些国家醒悟，谁才是世界的麻烦制造者。只有真正侵犯了自己的利益，这些国家才会豁出去捍卫世界自由贸易。

按照美国统计的口径，去年中美贸易额是6360亿美元，美欧贸易额是7200亿美元，美国同加拿大、墨西哥的总贸易额是1.1万亿美元。这些国家也具备对美国反制的能力，所以也不愿轻易对美国妥协。或许，特朗普这一次，也真踢到铁板了。

第二，系好安全带，这真可能是一场贸易大战。

有可能，在各方集体反制之下，美国悻悻地放弃原有举措；但也可能的，依照特朗普的性格，500亿不行，那就1500亿，那就索性试一试，反正他不按道路出牌，什么都敢干。那结果就是战火遍地点燃，演变成一场全球贸易大战。可怜了，这几天的全球股市。

比如，特朗普已下令，对进口汽车发起调查，理由仍是美国国家安全。这同中国没太大关系，因为美国进口汽车主要来自欧洲、日本和韩国。欧洲人都惊呆了。《金融时报》引述一位欧洲官员的话说：“这令人震惊。进口汽车怎么可能是对美国国家安全的威胁？这是公然的保护主义。”但这就是当下的美国。

第三，只有全世界联合起来，才能遏制这股逆流。

周边枪挑加拿大和墨西哥，那边对欧盟不客气，这边还要对中国下手，不管谁搭美国便车，美国都很不愿意。无疑，世界贸易体系处于最危机时刻。这真不是夸张，欧盟和日本已联合警告，美国对汽车业展开的调查，正将整个全球贸易体系置于风险之中，“这可能导致基于WTO规则的多边贸易体系消亡。”

大家都在一条船上，那怎么办？那全世界只能紧急联合起来，向这股逆流宣战。相比美国，任何单个国家的对抗，都是被迫和悲壮的，但全世界团结起来，力量就是美国无法撼动的。

有时候，感觉真不是特朗普联合西方孤立了中国，反而是将西方国家推给了中国。要知道，与美国不同，中国一直秉承开放战略，公开欢迎各国搭中国的快车、便车。

2018年，一场精彩的合纵连横大戏正在上演，这考验的是中国外交的功力，也考验的是全世界的智慧。

坐对真成被花恼，出门一笑大江横。

山雨欲来，特朗普正怼得上瘾呢，那中国和全世界，都陪着特朗普玩会吧！

（原题为《全球贸易战开始！美国突然先和这些国家干起来了》）

来源：澎湃新闻