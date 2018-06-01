聚焦高质量，聚力一体化——2018年度长三角地区主要领导座谈会主要成果正式发布

本次座谈会是2005年首次举行长三角地区主要领导座谈会以来的第14次会议，长三角三省一市主要领导和国家发改委领导出席会议，讨论审议了长三角一体化三年行动计划、近期工作要点和会议纪要。

2018年度长三角地区主要领导座谈会6月1日在上海举行。会议深入学习贯彻习近平总书记对长三角一体化发展的重要批示精神，以“聚焦高质量，聚力一体化”为主题，对长三角更高质量一体化发展进行再谋划、再深化，取得了丰硕而务实的成果。

本次座谈会是2005年首次举行长三角地区主要领导座谈会以来的第14次会议，长三角三省一市主要领导和国家发改委领导出席会议，讨论审议了长三角一体化三年行动计划、近期工作要点和会议纪要。会议内容和形式较以往都有所创新。同时召开的还有三省一市常务副省（市）长出席的联席会议、专家座谈会等平行会议。大家集思广益、畅所欲言，共商长三角合作之举，共谋一体化发展大计。

会议的主要成果是：

第一，以习近平总书记重要指示精神为引领，进一步增强了推进长三角一体化发展的思想自觉和行动自觉。大家一致认为，以习近平同志为核心的党中央高度重视长三角一体化发展，习近平总书记对长三角一体化发展作出一系列重要指示并亲自关心推动，特别是最近作出的重要批示，为新时代长三角一体化发展指明了方向、提供了实践遵循。大家一致表示，要以学习贯彻习总书记重要指示精神为强大动力，以高度的思想自觉和行动自觉，在新的起点上谱写好长三角一体化发展的新篇章。要乘势而进、积极作为，倍加珍惜长三角一体化发展已经形成的良好局面，巩固和发展各方面呈现的良好态势，在过去多方努力打下的坚实工作基础上，以更加奋发有为的精神状态，推动长三角一体化发展不断取得新成效、新突破。要提高站位、认清使命，按照实现长三角地区更高质量一体化发展的定位要求，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，增强长三角经济创新力和竞争力，更好引领长江经济带发展，更好服务国家发展大局。要加强协同、抓好落实，上海进一步发挥龙头带动作用，苏浙皖各扬所长，有关部门大力支持，拿出更加扎实的举措，凝心聚力抓好各项任务的落实，不断把长三角一体化进程引向深入。

第二，以《长三角地区一体化发展三年行动计划（2018-2020年）》编制完成为标志，进一步明确了长三角一体化发展的任务书、时间表和路线图。三年行动计划编制和内容主要有三个特点：一是体现各方需求，汇聚大家智慧。三年行动计划是开门编制的，三省一市的多个层面、各个方面都积极参与其中，共提出了180余项合作需求和工作建议，在三轮征求意见过程中，各方面又提出了360多条反馈意见。经反复会商协调，绝大部分需求、意见和建议都在行动计划中得到了体现。二是聚焦关键领域，确定重点任务。三年行动计划的内容，覆盖12个合作专题，并拓展到产业合作和民生工程方面。同时进一步聚焦交通互联互通、能源互济互保、产业协同创新、信息网络高速泛在、环境整治联防联控、公共服务普惠便利、市场开放有序等7个重点领域，形成了一批项目化、可实施的工作任务。三是展现共同愿景，明确节点目标。到2020年，长三角地区要基本形成世界级城市群框架，基本建成枢纽型、功能性、网络化的基础设施体系，基本形成创新引领的区域产业体系和协同创新体系，绿色美丽长三角建设取得重大进展，区域公共服务供给便利化程度明显提升，全国新一轮改革开放排头兵地位更加凸显，更加有效的区域协调发展新机制基本建立，在此基础上，再经过一段时间的努力，把长三角地区建设成为全国贯彻新发展理念的引领示范区，成为全球资源配置的亚太门户，成为具有全球竞争力的世界级城市群。

会议商定，对比较紧要又具备条件的事，要以只争朝夕的精神，立即着手做，抓紧干起来。为此，梳理提炼了30多项重点合作事项清单，包括专项行动、重点项目、实施方案和规划编制等，纳入近期工作要点，确保合作事项能够落地。重点是推进“六个一批”：一是抓紧编制一批专项规划。比如，提升长三角基础设施互联互通水平，已经启动了长三角区域城际铁路网规划编制工作。二是启动实施一批专项行动。比如，三省一市积极谋划制定5G先试先用行动，在长三角率先布局5G网络建设，开展综合应用示范，以新一代信息基础设施建设引领长三角数字经济发展。三是率先制定一批实施方案。比如，作为国家批复的唯一信用体系建设区域合作示范区，编制了建设“信用长三角”行动方案，在长三角范围内构建起“一处失信、处处受限”的工作格局。四是推动落实一批重大项目。比如，目前三省一市已落实了打通省际断头路第一批17个项目，今明两年全面开工。五是积极搭建一批合作平台。比如，共建覆盖三省一市的G60科创走廊，研究规划建设长三角科技创新圈，建设具有全国影响力的长三角产业协同发展示范区。六是全力推进一批民生工程建设。比如，积极研究探索急诊和部分门诊实现异地就医直接结算的可行性；实施民生档案“异地查档、便民服务”等项目。同时，还将旅游、体育、养老等人民群众关心的合作事项纳入三年行动计划，努力使长三角一体化的实践成果惠及百姓。

第三，以保障工作落实为重点，进一步构建更加务实有效的合作协调机制。明确了三条原则：一是统筹协调要更加有力。积极争取国家有关部门支持和协调解决区域性重大问题；充分发挥主要领导座谈会决策功能，有效发挥联席会议协调功能、联席办和专题组的执行功能，强化三级联动。二是合作机制要更加完善。已经共同组建了长三角区域合作办公室，在上海实现了集中办公。下一步，重点围绕行动计划的实施，在综合协调和督促落实等方面积极发挥作用，成为上下协同、四方联动的枢纽和平台。同时，按照政府引导、市场为主、多方参与的原则，积极引导企业和社会各方面参与合作。做好长三角一体化工作要唱好“大合唱”，真正体现大家的事大家一起办。三是政策措施要更加有效。要与时俱进创新方式方法，善于运用多元化政策手段和工具，促进一体化发展向纵深推进。三省一市就共同设立长三角一体化发展投资基金签署了框架性协议，基金将重点投向跨区域基础设施建设、生态环境治理、科技创新等领域。下一步，还将在国家指导支持下，探索建立跨区域生态补偿等机制。

在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，有国家有关部委的大力支持，通过三省一市的共同努力，长三角这片充满生机和活力的土地，一定能够在一体化的进程中展现出更加光明的前景，为全国发展大局作出更大的贡献。

来源：上观新闻

作者：徐蒙