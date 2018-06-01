沪苏浙皖主要领导齐聚上海，商定了哪些大事

以“聚焦高质量，聚力一体化”为主题，全面分析了新时代长三角地区一体化发展的新内涵新要求，围绕长三角地区实现更高质量的一体化发展要求，着重就做好规划对接、加强战略协同、深化专题合作、统一市场建设、创新合作机制等方面进行了深入讨论。

6月1日，长三角地区主要领导座谈会在上海召开。中共中央政治局委员、上海市委书记李强，上海市委副书记、市长应勇；江苏省委书记娄勤俭，江苏省委副书记、省长吴政隆；浙江省委书记车俊，浙江省委副书记、省长袁家军；安徽省委书记李锦斌，安徽省委副书记、省长李国英出席会议。国家发展改革委副主任连维良应邀出席会议。

会议认真贯彻习近平总书记关于长三角地区一体化发展的重要指示精神，以“聚焦高质量，聚力一体化”为主题，全面分析了新时代长三角地区一体化发展的新内涵新要求，围绕长三角地区实现更高质量的一体化发展要求，着重就做好规划对接、加强战略协同、深化专题合作、统一市场建设、创新合作机制等方面进行了深入讨论，审议并原则同意《长三角地区一体化发展三年行动计划（2018-2020年）》和《长三角地区合作近期工作要点》。

大家一致认为，习近平总书记的重要指示为推进新时代长三角地区一体化发展指明了方向、提供了实践遵循。三省一市要坚决按照党中央决策部署，以更加强烈的使命担当、更高的工作标准，对长三角地区一体化发展再谋划、再深化，不断推动长三角地区实现更高质量的一体化发展，更好引领长江经济带发展，更好服务国家发展大局。

会议强调，三省一市要统筹谋划新时代长三角发展蓝图，拿出更扎实的举措，凝心聚力抓好落实。上海要进一步发挥龙头带动作用，苏浙皖要各扬所长，以更加奋发有为的精神状态推动长三角一体化发展不断取得新成效、新突破，努力将长三角地区建设成为全国贯彻新发展理念的引领示范区、全球资源配置的亚太门户、具有全球竞争力的世界级城市群。

会议指出，要加强规划对接，以高水平规划引领长三角地区更高质量一体化发展。建立健全规划衔接协调机制，确定重点领域，共同编制长三角整体发展规划，促进形成统一协调的空间发展格局。编制实施好长三角地区一体化发展三年行动计划，加快编制长三角地区城际铁路网规划和民航协同发展战略规划，着力打通省际断头路，进一步完善能源基础设施布局。

会议指出，要强化战略协同，构筑长三角地区一体化发展新优势。积极把握新一轮扩大开放机遇，联动建设上海和浙江自贸试验区，复制推广自贸试验区改革创新成果，加快推进长三角世界级港口群建设，共同办好中国国际进口博览会。以张江、合肥综合性国家科学中心建设为龙头，发挥苏南、杭州国家自主创新示范区带动作用，加快构建区域创新共同体，研究规划建设长三角科技创新圈。协同推进国家赋予的各项重大试点任务，相互借鉴共享改革成果。

会议指出，要聚力建设现代化经济体系，以数字经济助推长三角地区高质量发展。以建设世界级产业集群为目标，优化重点产业布局，推动产业链深度融合。共同推动云计算、大数据、物联网、人工智能等技术创新，共同建设新一代信息基础设施，携手把长三角地区打造成为全球数字经济发展高地。共同构建和提升一批产业合作平台，加快推进G60科创走廊建设，研究共建产业合作示范区，支持设立长三角地区各类产业投资基金。

会议指出，要共同打好污染防治攻坚战，加快建设美丽长三角。在建设生态屏障、改善区域水环境和空气质量、完善监测网络、重大活动环境保障等方面进一步强化协同性，建立健全跨区域环境污染联防联治机制，打造与世界级城市群相适应的自然生态、人居环境和区域风貌。共建崇明世界级生态岛，协同推进宁杭生态经济带、淮河生态经济带和运河文化生态保护实验区建设。持续推进重点流域水污染治理，保障区域饮水安全。

会议指出，要推进一体化市场体系建设，共同打造长三角更优营商环境。破除制约区域间要素流动的体制机制障碍，建设规则相同、标准互认、要素自由流通的统一市场，推动政务协同、监管协同、服务协同。共同推进国家信用区域合作示范区建设，深化长三角大通关建设，支持金融机构开展合作，更好服务区域实体经济发展。

会议指出，要共建共享民生工程，增强人民群众对长三角地区一体化发展的获得感和认同感。深化区域公共交通、社会保障、医疗卫生、旅游、体育、养老、食品安全等民生领域合作，积极构建互联互通的信息服务平台。加快推进扫码过闸的便捷通行服务，研究开展异地就医直接结算试点，建立健全民生档案异地查询联动机制，加强养老政策协同。

会议指出，要创新完善合作机制，凝心聚力抓好落实。充分发挥长三角地区主要领导座谈会决策议事功能，强化联席会议协调功能。进一步完善长三角区域合作办公室工作机制，积极做好统筹谋划、综合协调和督促落实工作。发挥好各专题组作用，深化完善统分结合工作机制。设立长三角地区一体化发展投资基金，重点投向创新体系建设、生态环境治理、跨区域基础设施建设等领域。

座谈之前，长三角三省一市领导考察了上海亿通国际股份有限公司国际贸易单一窗口建设情况、上海市质子重离子医院先进肿瘤放疗技术，参观了上汽、蔚来、威马新能源汽车展示。

会议当日，还分别召开了长三角三省一市常务副省（市）长出席的长三角合作与发展联席会议，党委、政府秘书长座谈会，党委、政府研究室主任座谈会以及长三角地区合作与发展专家咨询会等平行会议。陆大道、徐宪平、王一鸣、周其仁、董祚继、陈东琪、陈雯、吴越、陈晓剑、周振华被聘为长三角地区一体化发展决策咨询专家。

会议期间，有关方面就组建长三角地区一体化发展投资基金、5G先试先用、环保领域信用联合奖惩、打通省际断头路、共建G60科创走廊、推进“人工智能+法院”、申宁杭合四城轨交扫码便捷通行、推进“互联网+”医联体、协同做好中国国际进口博览会服务保障工作、推进工业互联网平台集群联动、建立协同优势产业基金等一批合作项目进行了现场签约。

会议确定，2019年长三角地区主要领导座谈会在安徽省召开。