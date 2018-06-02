俄罗斯世界杯黑马来袭-瑞士或成最大搅局者

晨报记者 金 昊

一直以来，杯赛都是冷门最好的温床，世界杯也不例外。相比往年，即将到来的俄罗斯世界杯早就被“黑马”的气息所笼罩，这一点从各大区预选赛结束之时就早已一目了然。掀翻美国首次晋级世界杯的巴拿马，“法老”萨拉赫领军的埃及，力压智利得以进军的神秘之师秘鲁，以及时隔十六年重回世界杯舞台的塞内加尔，在普遍意义上来看，都是以过往标准之下“黑马”的典型代表者。

在金元足球愈发盛行的今天，单纯依靠拼搏和努力，早已不能够成为挑战传统王者的有力砝码。硬实力方面的差距，使得以上球队很难在传统豪门面前如上一届的阿尔及利亚一般挥洒自如。因此，具备一定实力且依靠整体大于个人的球队，才会是本届世界杯当中最有可能的黑马。

冰岛：“维京战吼”不容忽视

2016年欧锦赛上，占冰岛人口比例近10%的球迷在法国现场观看了冰岛队的比赛。在震天的维京战吼中，冰岛将士们焕发出巨大的斗志和战力，他们一路挺进八强，创造了所有人都无法相信的奇迹。但那时，也有人认为他们的成功是侥幸，直到世界杯预选赛。

世界杯预选赛，冰岛在兼职牙医的主帅哈德格里姆松的带领下一路高歌猛进，最终，他们以I组小组头名的身份直接晋级世界杯，成为14支出征俄罗斯世界杯的欧洲区球队之一。与此同时，人口33万的冰岛也打破了特立尼达和多巴哥创造的“世界杯决赛圈参赛国家人口最少纪录（130万）”。

对于目前这支冰岛队而言，人送外号“冰岛大狙”的西古德森是冰岛的绝对核心。出生于1989年的他司职攻击型中场，左右脚能力均衡且有一脚极强的远射功夫。尽管在俱乐部偶尔会遭遇到“备胎”的境遇，但在国家队，西古德森永远都可以出现在自己喜欢的位置上，在冰岛队现在高举高打外加高位逼抢的战术里，西古德森可以尽情施展自己的才华。

除了西古德森之外，冰岛队只剩当家射手芬博加松目前效力于五大联赛，其余球员均效力于五大联赛的次级别联赛以及欧洲二流联赛，但这并不能成为我们忽视他们的理由。在见证了他们2016年在法兰西的表现后，每个人都能看到他们内心对于梦想的渴望。用冰岛主帅哈德格里姆松的话来说：“我们现在具备了踢世界杯的资格，这对冰岛足球的未来发展有着不可忽视的重要意义，在我的成长中，人们总会谈论冰岛永远不会参加世界杯了，因为我们的国家太小了，但我们的球员证明了这样的说法是错误的，我们每名球员都应该牢记，没有克服不了的困难。”

瑞典：不惧怕任何对手

我们无法得知瑞典队会在今夏的世界杯上收获多少支持者，但可以肯定的是，即便现在还没有开赛，他们已经收获了大批的“敌人”。原因，自然是他们在世界杯预选赛欧洲区附加赛中淘汰了万众瞩目的意大利队。

瑞典足球一直是斯堪的纳维亚半岛上最重要的足球力量，黄衣蓝裤的传统球衣显示出北欧人的强悍。历史上，瑞典足球曾在1958年本土举行的世界杯上打入决赛，但最后却负于强大的巴西； 在1994年的美国世界杯上，他们也取得了第三名的佳绩，令人刮目相看。但近些年，由于球队实力的下降，瑞典队已经脱离了顶级球队的行列。

过去十年，由于伊布过于耀眼的存在，大多数球迷都忽略了这支青年近卫军当中其他人的实力。但事实上，除了伊布，瑞典近些年来已经涌现了诸多潜力新星，而曼联后卫林德洛夫和莱比锡RB前场核心福斯贝里就是他们当中的佼佼者。

自2016年伊布退出世界杯以来，瑞典队在新帅安德森的带领下逐渐适应了攻防一体化的现代足球技战术理念。依靠整体的打法以及强悍的身体素质，瑞典队在各项比赛中不再惧怕任何对手，这也是近几年进攻端愈发乏力的意大利队在180分钟的两回合附加赛中都难以攻破瑞典队大门的原因。

当然，跟卫冕冠军德国队以及强劲的墨西哥和韩国分在一个小组，瑞典的签运难言上佳。但从相反的角度来考虑的话，这个组的每一个对手，也都不会想跟现在的瑞典队交手。

瑞士：怎能不看好世界第六

在不做任何准备的情况下，让一个普通球迷猜“谁是现在排名世界第六位的球队？”，恐怕“瑞士”这个答案出现的排序，连前20都挤不进去。但事实却是他们真的已经悄无声息地排到了世界第六的位置。

瑞士队从来都不是欧洲传统强队，但他们的整体足球和强硬的防守却举世闻名。从2006年德国世界杯，到2014年巴西世界杯，无论是阿根廷还是西班牙，都没有在90分钟内攻破瑞士的防线。

本届世界杯预选赛，瑞士原本一路顺风顺水，但第10场比赛意外败走里斯本让他们屈居葡萄牙之后位居小组第二。好在，已经经历了一次危机的他们在附加赛中并没有犯错，两回合击败爱尔兰后，他们也顺利挺进俄罗斯世界杯的决赛圈。

以目前瑞士队的人员构成来看，英超斯托克城的核心沙基里和阿森纳后腰扎卡将是瑞士队的绝对核心。这两人也将是瑞士在完成强硬的防守之后，推进至进攻端进行组织时最值得信赖的球员。但值得一提的是，瑞士队能够来到世界排名第六的位置，更多依靠的还真就只有防守，他们在进攻端最好的射手塞费罗维奇仅仅在预选赛阶段打进4球，这个数据连C罗和莱万的零头都比不上。当然，在“防守至上”的杯赛中，瑞士人或许真的会制造一个大惊喜。