忙完U19国青，忙上港青训梯队-成耀东：要把偶然的胜利变成必然的结果

晨报记者 俞 炯

在结束熊猫杯的比赛后，U19国青主帅成耀东本周回到上海。虽然是国字号青年梯队的主帅，但成耀东还有一个头衔，就是上港俱乐部的青训总教练。上港的U21梯队即将参加“我要上奥运”的奥运选拔赛，这也是成耀东分管的工作。

作为唯一一位连续两届率领球队获得全运会U20男足金牌的青训教练，成耀东能力越大，责任也越大。U19国青集训和上港队的梯队建设，两头都要兼顾的成耀东坦言，“累肯定是累的。但能够出任国青队的主教练，不仅仅是对我个人的肯定，也是对上港俱乐部青训思路和风格的一种肯定。”不过成耀东觉得自己的付出还是值得的，“当初在国际俱乐部的时候，我又要做总经理，又要当主教练，其实比现在还要累。尤其自己是第一次当俱乐部的总经理，行政的东西很多，完全是两个领域。现在不管怎么说，两边还都是在干球队的工作，是搞业务的。”

一周前，成耀东率领的U19国青队以三战全胜的战绩获得了熊猫杯的冠军，先后战胜英格兰和乌拉圭的青年队，引来外界一片赞誉。但也有声音质疑，来参赛的对手是不是成色不够，才有了我们自己国青的捧杯？对此成耀东很认真地表示，“我们要承认和足球强国的差距，所以我们现在能够赢他们都是偶然，有各种客观的因素。别人可能发挥不好，可能时差不适应等等。但我们没有理由不去好好比赛，不去做到每场都全力争胜。我们的目标是要去提升中国足球的整体水平，将来水平真的提高了，那么胜利就是必然的结果。”

U19国青的工作暂告一段落，上港队的青训工作成耀东也不能放松。为了准备6月份的奥运选拔赛，上港俱乐部今年3月就将U21青年队送到英国拉练，在英足总推荐的英国教练带领下，在近50天的训练和比赛后取得了不小的进步。作为上港俱乐部的青训总教练，成耀东在国青集训的间隙也是两次飞到英国参与到这次的海外集训中。这支球队是成耀东目前在俱乐部青训工作的重点，他本人也很高兴看到上港U21青年队在英国的提升，“球员们的底子不错，是全运会的冠军。英国教练团队和大家配合得都很好，也认为我们球员的基础好，所以他们一带队训练，就觉得上手很快。无论是身体还是技战术上，我们的年轻球员都能够跟上教练的要求，因此球队的提升真的很大。上周我们的U21还和国足的替补阵容踢了一场内部教学赛，表现也很不错。”

“年轻球员在这个年龄段还是快速增长期，和人的生长轨迹一样，20岁到22岁之间，思想更加成熟了，身体也更强壮了，有好的平台给他们锻炼，进步就会非常快。”成耀东十分认同上港俱乐部能够给这批球员去英国拉练的机会，“这个年龄段的再培训相当重要。如果像他们这个年纪，稍微放松一下，思想上稍微有点波动，下滑也是很快的。”