2018保利春拍牵出一堆大师往事

晨报记者 詹 皓

北京保利2018春拍将于6月17日至21日在北京四季酒店举槌，6月6日、7日在上海静安香格里拉酒店举办巡回预展。此次保利春拍，从民间征集到不少有故事的拍品，希望与大家一同欣赏往日时光与人物故事，靠近一位又一位模糊的大师背影。

民间唯一一幅

徐悲鸿《六骏图》现身

此次上拍一幅徐悲鸿《六骏图》，徐悲鸿画过无数匹骏马，而这幅是民间可见徐悲鸿奔马系列中唯一一幅《六骏图》。上世纪40年代，一位苏格兰飞行员和妻子来到中国援助抗日，1949年直接从徐悲鸿手上购得此幅《六骏图》，上世纪80年代某著名古董商从苏格兰飞行员家中购得，此后再转至美国藏家珍藏20多年至今。

宋画《汉宫秋图》

曾为上海大藏家所有

曾经清宫收藏的宋代佚名《汉宫秋图》为沪上小校经阁旧物。其主人为近代大收藏家、原中国实业银行总经理刘晦之，他出身于晚清重臣之家，因刘家与合肥李氏为姻亲，因此刘晦之从小就进入天津李鸿章家私塾，中西文俱佳。刘氏收藏文物堪称海内一流，尤其殷商甲骨和商周青铜器，世间无出其右。郭沫若、容庚等大师学习甲骨金石都是看了他的收藏，从中受益良多。此《汉宫秋图》为南宋宫廷院画杰作，是目前所知唯一一幅绘有汉武帝御容的古画，其创作年代与李唐《采薇图》、刘松年《四景山水》等传世作品相距极近，而主题则袭用《汉武内传》敷衍而成的汉武帝候约西王母故事。

齐白石《山水册页》

接续拍场传奇

去年保利秋拍中，齐白石一生中最伟大的画作《山水十二屏》以9.315亿元成交，成为首件成交额超过1亿美元的中国艺术品。而今春保利拍卖的齐白石《山水册页》（十开）将接棒这一传奇。这本册页为日本驻华外交官须磨弥吉郎于1933年收藏，齐白石成名很晚，上世纪二三十年代时，他的作品还不为国内画坛认可，反而是日本收藏界率先开始了对齐白石的追捧，尤其齐白石独创的山水画法，一直遭受巨大争议，而齐白石却毫不改变其创新意识，日本藏家须磨弥吉郎对齐白石的山水画非常欣赏，在北京大量收藏齐白石作品。但是侵华战争开始后，齐白石拒绝向日本人出售作品，此后齐白石就几乎再也不画山水画了。

张大千《天女散花》

记录凄美情史

此次上拍张大千作于1935年的《天女散花》，记录了张大千无数情史中最为凄美的一段。画中天女是以和他相识相恋的朝鲜少女池春红为蓝本所绘制。1927年，张大千在朝鲜游览创作时，友人介绍了艺伎池春红伺候笔砚，两人日久生情，张大千甚至想纳其为妾，但无奈老家的太太不同意。三个月后，张大千不得不离开了朝鲜，临走时留给池春红一大笔钱，让她开药店谋生。此后，张大千多次以池春红形象入画，并数度前去探望。抗战爆发后，两人断了音讯，但张大千始终未能忘情，战乱时从北平逃到四川，该扔的行李都扔了，但这幅《天女散花》张大千一直随身携带。抗战结束后，张大千却得到池春红已经去世的消息，悲痛之余，张大千写下一纸碑文，托人带去为池春红修坟立碑。直到1978年，张大千才得以有机会到韩国汉城（今首尔）的池春红墓前祭拜，了却多年心愿。