秦文君为孩子们献上情境化阅读启蒙盛典

记者 徐 颖

晨报讯 由中华艺术宫与上海少儿读物促进会共同打造的“秦文君：献给孩子的阅读启蒙盛典”今天下午在中华艺术宫举办。著名儿童文学作家秦文君，著名画家、少年儿童出版社美术总监赵晓音，情境化阅读推广志愿者、小熊包子姐姐和音乐人跨界联合，为读者们奉献一场集文学、美术、音乐于一体的情境化阅读启蒙盛典。

此次活动促进会将舞台搬到中华艺术宫，并将文学、美术、音乐三大艺术元素结合，用情境化的方式为小读者带来了一场文学修养与活泼童趣兼顾的阅读盛典。

现场嘉宾著名画家赵晓音将配合大屏幕上色彩大胆浓郁的图画书插图滚动展示，与读者分享新锐作家戴萦袅的最新图画书《开往熊镇的列车》； 作家秦文君将在玉珠走盘般的琵琶曲中分享《我是花木兰》的创作心路。而图画书《好像》的分享，则将直接采用有声视频，动态展现图画书多姿多彩的全貌，带给观众温暖惬意的视觉观感。秦文君与英籍画家郁蓉联手打造的《我是花木兰》 荣获冰心儿童图书奖，温暖绘本《好像》荣获首届“图画书时代”银奖，这两部作品都是秦文君奉献给广大小读者的诚意之作。

活动现场不仅请到作家与画家对图画书作品进行专业导读，还有许多富有童真、令人惊喜的环节。在活动开始前，来自“熊镇”的神秘快递叔叔将给每个孩子赠送一份“小熊快递”。活动中，闵行区明强二小的同学们将把小熊包子系列图画书《开往熊镇的列车》 搬上中华艺术宫的舞台。

作为长篇原创儿童文学幻想小说《小熊包子系列》的总策划，秦文君还将现身寻宝游戏“解救小熊包子”现场，给小读者带来惊喜。