风雨

本周全球股市动荡不安，就在这节骨眼上，美国投资大佬索罗斯却语出惊人：美元飙升加上新兴市场资本出逃或将引发“重大”金融危机，他警告称欧盟正面临迫在眉睫的生存威胁。一时间，市场出现莫名的紧张气氛。

索罗斯当年曾经以狙击泰铢、港元及英镑一战成名，从而获得“国际大鳄”之称。他表示，美国总统特朗普“终止”伊朗核协议，以及破坏欧美之间的盟友关系，会对欧洲经济带来负面影响，并导致其他混乱情况，包括新兴市场货币贬值。他警告，“我们可能正面对另一场重大金融危机”。

就在索罗斯预警的同时，意大利政局发生危机并升级导致国债收益率狂飙至多年新高，另外土耳其及阿根廷货币狂贬，以及部分新兴市场国家通胀失控。他表示对欧盟前景感到极度悲观。

索罗斯称，“一切可能出错的都出错了（意指欧洲难民危机及财政紧缩政策导致民粹主义重拾力量），加上英国脱欧导致欧盟地域上解体，说欧盟处于生存危机已不再是‘吓唬话’，这是严酷的现实！欧元有许多未解决的问题，不能被它毁灭欧盟。”

面对索罗斯的“恐吓式”喊话，市场自然要打起十分的精神，不过时隔一天，摩根士丹利CEO表示完全不认同这一论断，直言索罗斯说法“荒谬”。他认为：欧盟根本不会面临生存危机。他称，十年期美债收益率可能继续上扬，带动美元升值。但他不认为，市场最近的动荡“可能是(金融危机的)早期警告”，将导致美联储放缓加息步伐。他确信过去24小时金融市场动荡，不会对美联储的决定产生影响。

“有消息称，索罗斯警告欧盟危机背后其实是一场大型做空行动。据报道，索罗斯的家族基金持有的欧洲股票空仓已经达到约2.56亿美元，而且这还仅仅是他们向外透露的数字而已，这使我想起当年中国香港金融保卫战，那时索罗斯也是在布局完毕空单头寸后，在媒体上大肆叫空，手法如出一辙。”高智说。我们中小投资者在平时看到这类新闻时除了既要认真对待、分析，看看是不是有道理外，也不要见风就是雨，即便变局就在眼前，也不能自乱阵脚。

下周一行情预测：收阳

仓位：70%

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。