银保监推举措有望抑制过度融资、盲目扩张-大企业将通过联合授信机制贷款

记者 林劲榆

晨报讯 盲目贷款、盲目投资、疯狂扩张，债台高筑，大企业频频出现的融资乱象将遭遇严管。

昨天，中国银保监发布了《银行业金融机构联合授信管理办法(试行)》。《办法》对约束多家银行对单一企业过度融资提供了监管制度保障，有助于化解企业多头融资、过度融资的问题，优化信贷资源配置。

《办法》确定了应建立联合授信机制的企业范围。在3家以上银行业金融机构有融资余额，且融资余额合计在50亿元以上的企业，银行业金融机构应建立联合授信机制。对在3家以上的银行业金融机构有融资余额，且融资余额合计在20亿-50亿元之间的企业，银行业金融机构可自愿建立联合授信机制。

据悉，联合授信机制主要通过成员银行协议、银企协议等法律合约，以及联席会议决议等内部约定进行规范。银企协商一致、双方自由选择、自主定价。联合授信委员会不得统一规定对企业的利率、期限、抵（质）押要求等融资条件。同时，《办法》明确对于违反银企协议，损害企业合法权益的成员银行，银行业协会或银行业监管机构将采取相应的自律惩戒措施或监管措施。

中国银保监相关人士表示，联合授信机制不会对企业融资行为产生严重影响。按照《办法》规定的标准，应建立联合授信机制的企业数量很少,不足全部企业的千分之一,绝大多数企业不受影响。

不过，该办法有望改变大型企业大量融资、盲目扩张、债台高筑的乱象。在防控重大企业信用风险，优化信贷资源配置等方面产生积极作用。