晨报记者 韩益忠

昨日，沪深两市没有承接上一个交易日的强劲，而是继续呈现出冲高回落状，盘中创业板的疲软影响了短期人气的追高热情。总体上，市场还没有从剧烈震荡中走出来，多空纠缠还会持续一阵。

世界杯概念渐热

进入6月，世界杯开幕在即。从以往经验看，在世界杯赛前一个月左右，相关概念股会出现一定程度的超额收益，综合来看直播版权、体彩、啤酒和彩电等四类股票，有望从中直接受益。

在本届世界杯三个档次的赞助商中，来自中国的企业共计有5家。其中，大连万达集团为国际足联合作伙伴（即世界杯顶级赞助商），其次是作为FIFA世界杯赞助商的海信电器、VIVO和蒙牛乳业，最后则是世界杯区域赞助商的雅迪控股。

其中，以体彩为例，据国家体彩中心公布的数据，巴西世界杯期间竞彩总销售额达到129亿元，较2010年南非世界杯的23亿元暴增460%。今年应该更值得期待。

抓住长期趋势

A股已经正式纳入MSCI新兴市场指数。作为海外资金“先头部队”QFII，在A股市场中摸爬滚打多年，其无疑更了解A股“套路”，所以从一贯被视为“聪明钱”的QFII机构今年以来大肆加仓的个股中，不难猜出未来市场机会在哪里。

QFII在今年第一季度投资股票的市值为1437.65亿元，比2017年第四季度的1433.80亿元增加了3.85亿元，增幅为0.27%。如果考虑到一季度大盘累计跌幅，那QFII 今年第一季度是在增持操作。

从行业偏好看，机械设备、食品饮料、医药生物位列前三名。这说明，这三大板块在价值投资、确定性机会上具有“魅力”，而机构的投资逻辑往往胜在先机布局上，因此，别看现在大盘在调整，机构可是一点都不悲观，他们并不认为沪市会深跌，所以我们要忽视短期波动，抓住长期趋势，A股最终一定会因为估值优势而爆发。