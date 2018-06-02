谨言慎写？美朝领导人互动靠写信

杜 鹃（新华社专特稿）

朝鲜劳动党中央委员会副委员长金英哲有望当地时间6月1日抵达华盛顿，打算向美国总统唐纳德·特朗普转交一封朝鲜最高领导人金正恩的“回信”。

从特朗普公开致信宣布取消会晤，到金正恩在双方重返会晤准备进程正轨之际送返一封信，朝美领导人近期以书信形式互动，为什么？

严谨多些

特朗普习惯在社交媒体“推特”对朝鲜“放炮”，曾用“炮火与怒火”之类言辞威胁，与金正恩比较“核按钮”大小。

与那些即兴言论不同，白宫上月24日公开一封特朗普写给金正恩的信，告知对方取消拟定6月12日在新加坡的会晤。

信件行文比“推文”严谨。特朗普先感谢朝方为安排美朝领导人会晤所作努力，强调美方获悉那场会晤“由朝方提议”，继而把取消会晤归咎于朝方“怒气”和“敌意”，同时不忘感谢朝方释放三名美国人，最后提醒对方如果改变想法，“请回信”。

这封信，给美朝互动投下阴影。

得益于多方外交努力，会晤准备重返正轨。

特朗普5月31日说，期待看到由金英哲转交的金正恩来信。

情绪少些

美国普林斯顿大学历史学家朱利安·E·泽利泽分析，特朗普和金正恩之所以用书信交换意见，“一部分原因是礼仪，而且方便两个国家试着慢慢做功课。”

泽利泽说，信件能够帮助通信人控制情绪，有利于外交。

按照美联社的说法，重大外交举措通常以书面形式转达，即便现在，尤其适用于两个没有紧密关系、不习惯以非正式手段经常联络的国家，如美国和伊朗。

时任美国总统贝拉克·奥巴马2014年与伊朗最高领袖大阿亚图拉阿里·哈梅内伊多次秘密通信，为2015年7月伊核问题全面协议作铺垫。只不过，伊朗外交部2015年2月否认哈梅内伊与奥巴马有密信往来。

2015年3月，美国国会47名共和党籍参议员联名给伊朗领导人发公开信，警告伊朗与奥巴马政府签署的任何核问题协议都难以“长命”，一定会由下一届美国总统废止。

内容要紧

特朗普5月31日告诉媒体记者，“我想知道信上写了什么”，相信会“非常积极”。

美联社报道，国与国交涉，即所谓外交，通常循规蹈矩，或者说双方都“走寻常路”。结果是，领导人在书信中传递的信息一般已经以其他多种方式作出表达。所以，即便是漂洋过海亲手捎来，一封信就能揭示某种重大突破，其实可能性不大。

在历史学家泽利泽看来，特朗普和金正恩都习惯“不走寻常路”，因而没有人可以预见下一步。“如果有那么一个时刻，某一名（美国）总统不知道会发生什么，现在就是那个时刻”。

特朗普那封信一度给美朝领导人会晤泼下“凉水”。美联社报道，会晤前景如何，如今一定程度上取决于金正恩写了什么。