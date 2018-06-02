特朗普等着看金正恩“回信”-美国国务卿称，美朝就新加坡会晤的磋商取得“实质性进展”

杜 鹃(新华社供本报特稿）

朝鲜劳动党中央委员会副委员长金英哲有望当地时间6月1日造访白宫，向美国总统唐纳德·特朗普转交一封朝鲜最高领导人金正恩的信件。多家媒体解读，这是金正恩给特朗普的“回信”。

前一天，美国国务卿迈克·蓬佩奥说，美朝就新加坡会晤的磋商取得“实质性进展”。

朝高官捎去金正恩“私信”

金英哲5月30日至31日与蓬佩奥在纽约会面，打算6月1日前往美国首都华盛顿，向特朗普转交金正恩的“私信”。蓬佩奥和金英哲都没有公开信件的内容。

美国外交消息人士说，特朗普打算1日下午会见金英哲这名18年来访问美国的最高级别朝方官员。

特朗普5月31日告诉媒体记者，“我想知道信件写了什么”，相信会“非常积极”。

他说，蓬佩奥与金英哲会面似乎“进展非常好”，“他们可能周五（6月1日）来华盛顿，转交那封信。我期待中。”

路透社解读，金正恩的“回信”预示美朝领导人将举行会晤。

特朗普上月24日公开致信金正恩，告知取消原定6月12日与对方在新加坡的会晤，归咎于朝方显现“怒气”和“敌意”，同时提醒“如果改变想法，请回信”。新加坡会晤前景一度生变。

一天后，特朗普改变口风，称会晤仍可能如期举行。过去几天，美朝各派出三路人马，分别在纽约、板门店和新加坡磋商会晤议题和日程、场所、警卫等事宜。

会晤是否如期举行仍未知

谈及与金英哲的磋商，蓬佩奥5月31日在纽约告诉媒体记者，为了让新加坡会晤富有成果，过去72小时，美朝三路磋商取得“实质性进展”。

美国国务卿说：“经过一系列会商，我对我们朝着正确方向推进有信心。”

只是，就特朗普会见金英哲后是否会确认新加坡会晤按计划举行，蓬佩奥说：“现在还不知道。”

白宫发言人萨拉·桑德斯当天说，美方将继续为6月12日会晤而努力，预计会晤如期举行，“如果推迟到7月12日，我们会另作准备”。

路透社报道，对这场备受瞩目的会晤，特朗普似乎有意调降预期，回避双方取得“突破”的可能性。

“我想要一次会面就解决问题。但通常协议不会这样达成，”他说，“非常大的可能性是，它一次、两次、三次会面也无法达成，但会在某一时刻达成。”