上海共享单车管理办法征意见-企业服务差将被核减车辆　不得在车辆上设置商业广告

记者 钟 晖

晨报讯 对互联网租赁自行车将设定动态调节机制，对经营企业实现优胜劣汰； 采取免押金的企业，在车辆投放等方面可得优先考虑；车辆使用最长不超过3年。昨天，市交通委官网公布《上海市互联网租赁自行车管理办法》（以下简称《办法》），至6月30日期间征询公众意见。

市交通委在《办法》起草过程中开展了专题调研，听取部分人大代表、政协委员和相关专家的意见，召开了互联网租赁自行车企业座谈会。此次为进一步完善草案内容而公开征求意见，市民和各有关单位可提出意见和建议，可以将书面意见直接寄送上海市交通委员会，也可以发送电子邮件。

《办法》明确了有序投放的相关制度以及动态调节机制。目前单车平均日周转率极低，加之无序投放，城市空间被过多无效挤占，造成了资源浪费，影响了城市秩序，因而需要设定动态调节机制，保留必要时政府对公共空间占用的调节权力。建立动态调节指标体系，综合考量车辆的使用情况、用户评价、企业的运维和服务质量情况，对经营服务差的企业可以核减其车辆，对经营服务好的企业可以在新增投放时予以优先考虑。动态调节的最终目的，是实现优胜劣汰，使得好车辆、好服务能够更好地方便市民出行。

对公众关注的车辆安全方面，《办法》 要求车辆必须安装具有车载卫星定位和精确查找功能的装置；车辆技术性能符合相关标准，安全可靠；车辆使用最长不超过3年；不得在车辆上设置各类形式广告。

《办法》要求实名制注册，禁止向未满12岁的未成年人提供自行车租赁服务； 要求企业通过协议约定的方式提前设计好用户的义务要求，比如安全骑行、文明停放，对于用户违约的，在执行差异化收费、限制使用等方面采取违约惩处手段，形成对用户的有效约束。

《办法》还要求设立专用账户、建立押金预付资金退还制度等，同时对于采取免押金的企业，在车辆投放等方面明确给予更多优先考虑。按照国家指导意见的要求，企业必须为用户购买意外伤害险，鼓励购买第三者责任险。用户骑行中遇到伤害的，企业有及时救助和提供理赔帮助的义务。

此外，《办法》还明确车辆的投放数量需要重新认定。对企业退出市场的，《办法》提出了相关要求，明确应当制定合理方案，确保用户合法权益和资金安全； 要求应当提前30日向社会公示，退还用户押金及预付资金，并完成所有投放车辆的回收工作。没有履行上述义务的，《办法》对运营企业设置了处罚条款。

《办法》还在文明宣传等方面做了规定，用户违反骑行规则的，由公安机关按照《上海市非机动车管理办法》实施处罚。