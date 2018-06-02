六一节收获特别的礼物-孩子们提前戴上“绿领巾”

晨报记者 李星言 杨青霞 朱晓芳 林颖颖 实习生 金闻馨

六一节，不少老师们都忙着给孩子们布置童话般的教室，给孩子们在这个节日留下难忘的回忆。父母们则绞尽脑汁在想给孩子的儿童节礼物既要孩子喜欢，又要特别，还不能重复去年。昨天是六一儿童节，沪上中小学纷纷拿出各种丰富多彩的活动，而孩子们也收获了各种不一样的六一节礼物。

书展赛棋排球赛……

在静安区小棋圣幼儿园里，小朋友们昨天迎来一场特殊的比赛。上海棋院的国际象棋特级大师章晓雯、棋手芮乃健分别与12名大班小棋手轮番进行对弈。园长徐瑞婷介绍，小棋圣作为棋活动的特色一级幼儿园，将游戏棋的开发设计与幼儿园的基础课程相互融合，这次六一活动就是让孩子在玩棋的过程中进行展示交流。

无独有偶，作为排球特色校的徐汇区建襄小学，六一节有一场别开生面的排球赛举行。在每年常规的排球联赛结束后，获胜队伍将和教工队进行一场激烈的对抗赛。在校长陈静看来，“别看孩子们年纪小，打排球的劲头很足，老师都不一定比得过”。

在刚结束的2018世界国际象棋女子锦标赛冠军对抗赛中，来自上海的居文君以10战3胜5和2负的成绩获得冠军。而这位新棋后，正来自普陀区江宁学校（原江宁路小学）。获得国际象棋棋后的首个儿童节，居文君回到母校，和学弟学妹们欢度六一。她和学弟学妹们分享自己儿时学棋的成长经历，以及在国际大赛的成功经历，回答大家的问题。此外，当天学校还为居文君安排了1比10的车轮战，让大家得以现场领略棋后的风采。

而在黄浦区蓬莱路二小的“蓬莱小镇”，举行了一场盛大的“书展”。特别的是，小镇书展所能见到的，都是学生们自己写的书！《没头脑和不高兴》的作者、95岁高龄的著名儿童文学家任溶溶还发来了亲笔祝贺，希望小朋友们用童心童言，写出更多小伙伴喜闻乐见的作品。校长余桢介绍，这是该校举办的首届小镇书展。书展里汇总了从2015年至今孩子们自己写、自己画的书，《我和妹妹艾迪》、《魔法小书店》、《神龙宝剑失窃之谜》、《11岁的夏天》。

有意思的是，也有一些学校选择了“留白”。卢湾区一中心小学就选择儿童节当天放假，鼓励爸爸妈妈陪伴孩子一起度过。

8个孩子提前戴上绿领巾

六一节，新翔幼儿园大二班李卫英老师班级里8个孩子收到一份特别的礼物：提前戴上绿领巾。收到这份特别的礼物，孩子们高兴地跳了起来。

在大班的教室外，记者看到“模拟小学”的场景画板。上面有“整理好物品”、“守时不迟到”、“完成任务”等活动，孩子们每完成一项可以得到一个印章，集齐5个印章可以在“模拟小学”画板上前进一步，完成8步的孩子可以戴上绿领巾作为奖励。但是绿领奖只能佩戴一周，之后回到原点，任务重新开始，老师会记录孩子们通过活动一共佩戴了几次绿领巾。

这8个孩子，因为在模拟游戏中，出色地完成了各项任务，在六一前拿到绿领巾。

李老师告诉记者：“这项活动规定是绿领巾只能在幼儿园佩戴，放学后要系在座椅上不能带回去，有些孩子放学后都不舍得将绿领巾拿下来。”

孩子们说，“绿领巾”是他们收到的最好的六一节礼物。

在情景剧演出中找回自信

有个男孩曾经被嘲笑有点“娘”，却在一个情景剧的演出中找回男儿自信。这是六一建平实验中学一位同学收获的最好的礼物：心理健康。

当一个人的烦恼和另一个人分享，那么，他的烦恼只剩下一半。在这所学校的心理健康月，孩子们自导自演的情景剧得到共鸣，而烦恼与心事也在情景剧的倾诉中化解。

情景剧《从心是否等于“怂”》，令老师和同学们印象深刻。该剧讲了男主人公很“娘”，后来在老师和同学的帮助下找回自信的故事。而该剧的原型男主角，就在学校里。平时生活中他就存在剧中“怂”的心理问题。

在排练情景剧的过程中，这个孩子在不断排练中，逐渐理解了剧中人物的心理状态，懂得如何排解不良情绪。最终，他克服了心理障碍，渐渐自信。情景剧的演出，神奇地改变了这个孩子的心态。

除了情景剧《从心是否等于“怂”》，初二每班都表演一台心理剧节目。内容包括师生、家长和学生的人际关系以及学习、生活方面的问题，表现出学生在心理上的转变和成长。

该校通过开展“盲人”旅行、情景剧演出等活动，提升师生的心理健康素养，也引导学生拥有一颗美丽心灵。

校园最大的安全，是心灵安全。而孩子们收获的“六一”最好礼物，就是心理健康。