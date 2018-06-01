端午节临近，粽子市场渐入高潮-卖粽子，商家优惠力度不比“黄牛”小

晨报记者 徐妍斐

还有半个月就是端午节了，沪上的粽子销售明显比前段时间更火了。不过，和现货粽子畅销相比，今年的粽子券比较冷门，“黄牛”对粽子的“热情”不算高，仅一些大品牌的粽子券仍有销路。一名资深“黄牛”去年虽然在做星巴克粽子券生意上遇到了麻烦，但今年怀着更谨慎的心态，还是接着做星巴克粽子券的生意。

卖券不如提现货卖利润大

去年，晨报曾报道“黄牛”金先生端午节的“糟心事”。

当时，做券20年的金先生夫妇以168元的价格买了大量面值198元的星巴克粽子券，结果逾期手里还有未领取的1624张。按此前有人专门给他们透露号称准确的“消息”，粽子季结束后可以以1张券兑换7-8张中杯咖啡券，那肯定不会亏本，结果6月初星巴克公布的逾期兑换标准是1张星冰粽礼盒券可兑换3张星巴克咖啡券，按照这种兑换标准，一下子让金先生的损失高达13万元以上。

由于协商无果，最终金先生和上海统一星巴克咖啡有限公司对簿公堂。根据金先生给记者出示的民事判决书，由于双方对于逾期未予领取的情况未作出约定，且所涉商品属于时令商品，因此法院一审支持了金先生夫妇要求退款1624余张粽子券折价款的诉请。但金先生表示，由于星巴克方面提起了上诉，案子的结果可能还要再等上几个月。

尽管在粽子券上惹了个大麻烦，但金先生告诉记者，今年他仍然选择继续做粽子券的生意，甚至还继续购买了星巴克的粽子券。在他给记者发来的一张网店截图上可见，星巴克2018年星冰粽198型江浙沪通用提货券，价格是119元。

金先生的妻子陈女士告诉记者，像这种类型的粽子券，如果只做二手礼品券的买卖，那根本没得赚，只有自己去把都货提出来，然后给订购的客户发现货，其中才能有点利润空间。金先生则表示，自己星巴克粽子券和其他品牌的粽子券都做，但星巴克粽子券的生意相对好做些，这也是今年坚持做的原因。但经过去年那一遭，今年就不敢进太多的粽子券了。

商家优惠活动不间断

随着端午的临近，沪上购买粽子的顾客越来越多。不过，和月饼季许多“黄牛”们会在两条著名的“月饼街”南京东路和淮海中路上蹲点晃悠相比，粽子季就较少出没“黄牛”们的踪影。一名资深的“黄牛”老李告诉记者，自己已经不做粽子券生意三四年了，自从开始崇尚节俭风，豪华粽子礼盒没了，互相拿粽子送礼的少了，市面上发出来的粽子券也少了，“没什么做头。”

不过，记者还是在杏花楼门口人行道上看见了蹲守的“黄牛”，他们手里拿着粽子券，问进出的顾客是否需要。他们也并不主打粽子礼盒券，而是20元一张的券，可以用来买散装粽子。“如果想要券，给我50元，给你三张券，可以买60元的东西。如果给我100元，就给你六张券，可以买120元的东西。”而另一名“黄牛”的计算方式比较简单：“券要不？20元的券，卖17元一张。”尽管街上和店里人来人往，但据记者观察，他们的生意很冷清，有顾客会咨询，但在记者约一小时的观察中，基本没有顺利交易的。

而在杏花楼店内外，贴着最新的优惠活动信息。从5月23日开始的“限量版礼盒”活动，买价值298元的一款臻品粽子礼盒，送100元优惠券。而此前母亲节，记者看到当时的优惠活动是粽子类单笔消费满100元送25元优惠券； 满200元送58元优惠券；满300元送98元优惠券。都比“黄牛”每100元可以买115元-120元粽子的优惠幅度更大。

杏花楼相关负责人告诉记者，从粽子上市以来，不断推出一项项不间断的优惠活动，是他们应对“黄牛”的策略。