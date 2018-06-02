长三角朋友圈越来越丰富

随着高铁时代的到来，城市也在慢慢“长大”，发展的半径不断扩张，催生了越来越多双城生活的“潮汐族”。随着长三角一体化的深入推进，未来，这批人将会工作、生活更加便捷。



晨报首席记者 李芹



双城生活，已成常态

晚上9点多，嘉定城北路公交站内的太嘉线上，20多名乘客安静地坐着，等候发车去太仓。陶永伟便是其中一员。

这条太嘉线，陶永伟已乘坐了两年。每天9点，他从位于太仓“景瑞荣御蓝湾”小区的家中出发，步行至朝阳路站上车，20多分钟就能抵达嘉定北站。再换乘公交嘉定9路或13路，便直达工作单位门口。“虽然家里有车，可我觉得坐太嘉线更方便，车上还能休息，6元的票价，用上海公交卡还能打折。”陶永伟说。

往返于嘉定北站和太仓朝阳路站的太嘉线，是目前嘉定唯一一条城际快速公交线路，线路全长33公里，由嘉定、太仓两家客运公司共同经营。

“线路开通初期，全天共安排38个班次、每班间隔30分钟。”嘉定区建交委客运管理科工作人员介绍，那时的日均总客流量为600人次左右。但随着长三角一体化发展的加速，两地居民生活、工作的融合交集越来越多，太嘉线的作用愈发突出。

经过调整，如今每天分别有56班、54班车从嘉定和太仓发出，班次间隔时间也缩至15分钟至20分钟。从5点一直到23点，太嘉线几乎每天都要运送4000多人次乘客往返两地，年客流量达150万人次。

花桥的公交车到安亭设站点，也被提上了议事日程。

“将来我们还考虑与陆渡、浏河等地开通公交线路，目前正加快与市有关部门的沟通协调。”该工作人员表示。

一条轨道交通11号线，从上海直通至昆山，让安亭与昆山零距离。未来，其延伸段还将联通嘉定与苏州。目前，苏州轨道交通市域S1线与上海轨道交通11号线的对接正积极推进，建成后，嘉定人可以换乘S1一路北上，畅游苏州古镇、园林。

此外，还有10多条从嘉定始发前往长三角地区的长途客运，以及正在建设或筹划中的沪通铁路、中低运量骨干公交网络等，将形成多层次、立体式交通供市民选择。

下阶段，嘉定将从区域规划的整体路网布局入手，制定与沿省界区发展战略和发展定位相符合的道路衔接方案，同时兼顾各种类型的交通需求，使道路对接更具可操作性。

“联姻”频现志在一体化

事实上，随着长三角一体化的深入推进，一些针对性更强的合作也在深化进行中。

今年11月，中国国际进口博览会将在虹桥商务区的国家会展中心举办。依托于虹桥枢纽，虹桥商务区与长三角主要城市间的距离基本都在高铁1小时范畴之内。

据管委会党组书记、常务副主任闵师林介绍，为了共同承接好进博会的溢出效应，以“政府主导、企业主体、政策支持、市场运作”为原则，已在启动推进一批功能性平台建设，包括：虹桥进口商品展示交易中心、虹桥海外贸易中心、长三角区域城市展示中心、长三角电商中心平台、长三角会商旅文体示范区联动平台、长三角国际商务人才服务中心与企业服务综合平台等相关平台。

同时，商务区目前已经与长三角主要城市开展对接工作，共同打造上述平台。苏州、嘉兴、金华、宁波等城市都已经与虹桥商务区签订了合作协议。以金华为例，双方将聚焦于新经济、现代服务业、电子商务、高端商贸业以及会商旅文体等方面的合作。

不仅如此，南京、合肥、无锡、盐城等城市也拟于近期签约。此外，一批86平方公里范围的功能性平台也在酝酿之中。

闵师林表示，与长三角重要节点城市签订战略协议，是虹桥商务区加强长三角联动发展的一个重要方面，联动将是涵盖城市开发建设、经济发展、社会文化等各个方面的高质量联动。

另一边，上海市嘉定区与江苏省苏州市共同签订战略合作协议，共同构建嘉昆太协同创新核心圈——科技、产业、资源、市场、人才等7个大类共15个合作项目率先予以明确。

嘉定区委书记、区长章曦表示，嘉昆太都拥有各自发展的特色和优势，要在协同创新中放大嘉昆太的互补性。通过合作，让各自的优势发挥最大效能，使嘉昆太共同的“蛋糕”做得越来越大。共同构建嘉昆太协同创新核心圈，重点以科技创新领域的合作共赢为突破口，进一步深化全面战略合作，着力打造成为长三角更高质量一体化协同创新发展的示范区。

针对嘉昆太区域产业发展差异化的特点，双方探索联手推进产业协同发展，筹建产业发展“园中园”、“共建园”，带动形成区域间生产要素、企业主体、产业链条的“合作网络”。

同时积极探索“科创飞地”——“嘉昆太科创产业园”，探索新的跨区域合作和产业协同发展方式。聚焦相关区域连接点上的重点产业园区、特色小镇，协同推动产业集群和产业链群的联动发展。

苏州与嘉定在新起点上谋划嘉昆太发展共同体，以高质量发展为中心，以深度融入长三角一体化进程为出发点，依托便捷的区位优势、雄厚的产业基础、深厚的人文底蕴、优质的公共服务、良好的城市环境，准确把握长三角一体化发展的趋势特征，充分利用长三角地区产业、市场、人才、资金等各类资源，发挥比较优势，注重分工合作、凸显特色、错位竞争。全面提升嘉昆太区域经济社会发展一体化水平，力求打造成为长三角更高质量一体化协同创新发展的示范区。

同样的，深度融入长三角、打破“边界效应”也是青浦的主动选择。

上海青浦和浙江嘉兴“联姻”，签订战略合作框架协议。昆山将与青浦有条件推进花桥大数据产业园与上海市西软件信息园等功能载体合作……同时，包括青浦轨道交通17号线延伸及对接工作等在内的104项2018年一体化工作任务正全力开展。